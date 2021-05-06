Мурад Чопанов завоевал "золото" на турнире "Большого шлема" по дзюдо

В Казани стартовал турнир "Большого Шлема" по дзюдо.

В весе до 48 кг россиянка Ирина Долгова в полуфинале одолела чемпионку Европы 2020 года Ширин Букли. Однако в финале её ждала встреча с чемпионкой мира 2017 года Фуной Тонаки. Японка была настроена очень решительно: она выполнила удержание, за которое удостоилась оценки "иппон". Долговой досталось "серебро".

Победу в категории до 60 кг праздновал действующий чемпион мира Лухум Чхвимиани. После мирового первенства в Токио ему не удавалось завоевать медаль ни на одном турнире мирового тура. Однако в Казани Чхвимиани было не остановить, и он вновь поднялся на верхнюю ступень подиума. В финале грузинский дзюдоист вышел на татами против россиянина Роберта Мшвидобадзе. Это был очень сложный поединок, ни один из соперников не собирался сдаваться без боя. Уже в дополнительное время Чхвимиани удалось выполнить удержание. Мшвидобадзе в итоге удостоился серебряной награды.

Действующая чемпионка мира Ута Абе вновь стала лучшей в весе до 52 кг. Японка была в прекрасной форме и продемонстрировала невероятное мастерство. В финальном матче Абе сразилась с Астрид Гнето и не оставила француженке ни малейшего шанса на победу. Японка показала, что готова к грядущему чемпионату мира и Олимпийским играм в Токио.

Впереди меня ждут сильные противницы: олимпийская чемпионка Майлинда Кельменди, Амадин Бушар, которая сейчас занимает первое место в рейтинге, но моя главная соперница - я сама. И я буду усердно тренироваться, чтобы себя победить. Ута Абе победительница в категории до 52 кг

Кульминацией первого дня соревнований стала победа Мурада Чопанова, который принёс сборной России первое "золото" на домашнем турнире. В финале он одолел белоруса Дмитрия Минькова. Радости Чопанова, его товарищей по команде и всех российских поклонников дзюдо не было предела.

Награду Чопанов получил из рук вице-президента федерации дзюдо России Михаила Черкасова.

Честно говоря, это самое приятное, когда ты выигрываешь дома. Тем более сегодня здесь у меня отец и братья, мне было вдвойне приятнее. Ну и я не мог проиграть, потому что на меня смотрели мои близкие. Мурад Чопанов победитель в категории до 66 кг

Россиянка Дарья Межецкая дошла до финала в весе до 57 кг, но уступила Элен Ресево и удостоилась серебряной медали. Для француженки это первая золотая награда турнира "Большого шлема" за последние 6 лет. Медали в этой категории вручил президент федерации дзюдо Татарстана Павел Николаев.

В первый день домашнего турнира россияне завоевали семь наград: одну золотую, три серебряных и три бронзовых. Ирэна Хубулова впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня и удостоилась бронзовой медали в весе до 48 кг. Рамазан Абдуллаев стал обладателем "бронзы" в категории до 60 кг, а Якуб Шамилов - в весе до 66 кг.