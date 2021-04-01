Россияне выступают за юмор без цензуры: подборка скандальных шуток

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в День смеха, подавляющее большинство россиян считают, что юмористы и комики могут шутить свободно, не подвергаясь цензуре. Такого мнения придерживаются, в первую очередь, граждане старше 60 лет (71%). Не согласны с ними 29% участников исследования. 45% из них нет и 25. Тем не менее не все даже первоапрельские розыгрыши вызывают единодушный смех. Euronews подготовил подборку скандальных шуток, наводнивших соцсети в День смеха.

Volkswagen приносит извинения за розыгрыш

Представители Volkswagen извинились за шутку, которую опубликовали в своем Twitter накануне Дня дурака. Американское подразделение анонсировало планы изменения названия на Voltswagen. Хотя позже в компании заявили, что хотели таким образом привлечь внимание к своим амбициям в сфере выпуска электромобилей перед стартом продаж в США первого электрического внедорожника, шутка возмутила многих вспомнивших о "дизельном скандале" 2015 года, когда выяснилось, что концерн подделывал результаты тестирования автомобилей с дизельным двигателем на выбросы вредных газов в атмосферу.

Мумбай отменил пандемию

Полиция Мумбая заявила в своем Twitter о конце пандемии коронавируса. При этом правоохранители сопроводили публикацию словами, что именно так думают "бродячие по улицам без масок глупцы". Таким образом они попытались вновь напомнить жителям города о необходимости соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения.

Тихоокеанский Фарино приглашает французских лыжников

La région nature étoffe son offre outdoor 🤩🤩🤩 Farino devient la première Station de Ski synthétique du Pacifique 🛷⛷🏂 Ce... Posted by La Foa Tourisme on Wednesday, March 31, 2021

Французских любителей зимних развлечений, которые так и не смогли порадоваться горнолыжному сезону на Европейском континенте из-за мер, принятых властями на фоне пандемии, приглашает город Фарино в Новой Каледонии в юго-западной части Тихого океана. Местные власти разместили рекламу нового курорта с горнолыжными трассами из переработанного пластика.

Дельфины в Роне

En plein centre de Lyon au niveau du pont de la Guillotière 🐬🐬🐬 Posted by Le Bonbon Lyon on Thursday, April 1, 2021

Лионские издания продолжают экотему и сообщают о том, что жители этого французского города заметили в водах Роны дельфинов. Со ссылкой на "экспертов" СМИ отмечают, что эти млекопитающие все чаще оказываются вне своей естественной среды обитания из-за изменения климата, а в Лион они могли попасть благодаря действиям пришедшим к власти в городе в прошлом году "зеленым". Ранее стало известно, что за год пандемии природа настолько очистилась, в частности, в Венеции, что в каналах итальянского города дельфины были действительно замечены.

В сиднейское метро прокралась лошадь

А официальные представители сиднейской подземки предупреждают пассажиров о дикой лошади по имени Эйприл (Апрель - прим.ред.), которая бродит по станциям метро и на дух не переносит "дураков". Идет ли речь о тех, кто не соблюдает соцдистанцию, не уточняется.

IKEA теперь одевает собак

IKEA, которая только за первый год пандемии потеряла более 1,5 миллиардов евро и чьи магазины в ряде стран до сих пор остаются закрытыми, занялась пошивом одежды для собак из собственных сумок.

Медвежонок Паддингтон больше не ест сладкое

В своем официальном Twitter медвежонок Паддингтон написал, что более не есть мармелад. Пользователи соцсети беспокоятся о состоянии здоровья любимого персонажа и гадают, не связано ли это с возможной потерей вкуса.

Google против шуток

Тем временем компания Google второй год подряд отказывается от традиционных розыгрышей пользователей в связи с "серьезными проблемами, с которыми сталкивается большая часть мира" из-за COVID-19.