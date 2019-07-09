Президент Мозамбика: "Мою страну должны уважать"

Мозамбик переживает настоящий ренессанс - восстановление после разрушений, оставленных циклонами "Идай" и "Кеннет". Разгул стихии - лишь один блок проблем; страна также столкнулась с исламским экстремизмом в районе Кабу-Делгаду, где ведется разработка месторождения природного газа

Что делают власти в столь неблагоприятном контексте? Euronews побеседовал с президентом Мозамбика Филипе Ньюси в кулуарах международного форума в Португалии.

Euronews: "2019 стал годом серьезных испытаний для Мозамбика, страна очень пострадала от тропических циклонов. Как Мозамбик справляется с этой ситуацией?"

Филипе Ньюси: "Циклоны, ударившие по в Мозамбику 14 и 15 марта, а затем еще и 25 апреля, затормозили рост страны. Мы на тот момент пытались оживить экономику, ослабленную финансовым кризисом международного масштаба. На его волне цены на нашу продукцию упали. Мы очень старались, с энтузиазмом ожидали увеличения показателя роста нашей экономики с запланированных 3,7% до 4,7%.

Казалось, все шло по плану. Но потом случилось то, что случилось: был практически полностью разрушен город Бейра, мы потеряли наши агроплощадки, жилищный фонд. Это отбросило Мозамбик назад, нам пришлось пересмотреть прогноз по росту в сторону снижения - теперь мы боремся за 2%. Мы трудимся в этом направлении".

Euronews: "Усилия по восстановлению разрушенного просто титанические. Как идет этот процесс? Я говорю не только о восстановлении инфраструктуры, но и о жизни населения?"

Филипе Ньюси: "Первым шагом на пути к восстановлению стала всесторонняя оценка: что было разрушено, что подлежит восстановлению, что нужно строить заново, когда и как? У нас, как вы знаете, прошла конференция доноров с множеством участников со всего мира, они помогли оценить масштаб ущерба - солидарность была поразительной! Доноры согласились профинансировать треть оценочной стоимости работ. Мы подсчитали, что с учетом международных вложений нам нужны 3,2 миллиарда долларов. Соответственно, 1,2 миллиарда уже обещаны. Значит, можно браться за конкретную работу. Кстати, доноры уже начали переводить нам средства. Одновременно мы расширяем национальные программы, призванные вдохнуть жизнь в пострадавший предпринимательский сектор".

Euronews: "Готовы ли вы в будущем повысить устойчивость Мозамбика к природным катастрофам через оптимизацию управления, профилактику?"

Филипе Ньюси: "_Географическое положение Мозамбика делает нас уязвимыми перед такого рода природными катастрофами. Знаете, мы даже сегодня не в состоянии полностью оценить нанесенный нам ущерб. Вы говорите о профилактике, планировании, повышении готовности. Смотрите, наш Национальный институт по борьбе со стихийными бедствиям работает уже 20 лет, за это время накоплен колоссальный опыт. Можно ли говорить, что мы готовы к новым стихийным бедствиям? Я бы не сказал, что на 100%. Ведь часть системы подготовки - это активы, средства спасения, которые нужно задействовать в нужный момент.

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Так вот, в связи с прогнозами о возможных циклонах мы разместили в городе Бейра несколько судов, стянули туда какую-то воздушную технику, ее у нас мало. В процессе случившегося там все эти транспортные средства были уничтожен".

Euronews: "Как осуществляется управление международными фондами помощи Мозамбику? Ходили слухи о том, что там были нарушения".

Филипе Ньюси: "Вы должны учитывать контекст, в котором мы объявляем о потерях и незаконном присвоении. Представьте, что к людям, неделю жившим без еды, воды, прибывает грузовик, вертолет с продуктами на борту. Люди хотят быть первыми - приехать, взять, унести! Это нельзя рассматривать как воровство. Населению нужна была еда. Правда и то, что какие-то эпизоды незаконного присвоения имели место, особенно среди тех, кто занимался распределением продуктов и товаров. Иногда возникали недоразумения: люди уносили товары, продукты домой, не чтобы присвоить, а из-за простого отсутствия складов, хранилищ, а их потом обвинили в воровстве... Да, были такие случаи недопонимания, но были, конечно, и эпизоды откровенного стяжательства, когда товар и не доходил до получателя. Мы разобрались с этими нарушениями. Отвечая на ваш вопрос, абсолютно закономерный, скажу, что мы усиливаем проверки, вовлекаем население в процесс мониторинга, организуем независимые экспертизы".

Euronews: "Нынешний форум "EurAfrican" ставит целью сближение двух континентов (Европы и Африки). Что делает Европейский Союз, чтобы помочь экономики Мозамбику возобновить рост?"

Филипе Ньюси: "Европейский Союз делает много. Например, по линии мирного процесса с "Ренамо", главной оппозиционной партии, мы активно работаем с Евросоюзом.

Когда я бываю в Европе, мы всесторонне обсуждаем процесс с моими европейскими коллегами; я жду в скором времени визита европейской делегации к нам. Да, мирный процесс является основой, условием для любых инвестиционных программ. Нужно, чтобы Мозамбик уважали, чтобы моей стране доверяли, чтобы инвесторы чувствовали, что их проекты - надолго. Именно над этими аспектами мы работаем при поддержке ЕС. Одновременно ЕС сам инвестирует и патронирует немало проектов в Мозамбике; речь идет о водоснабжении, дорожной инфраструктуре, здравоохранении. ЕС - один из главных партнеров Мозамбика".

Euronews: "Ставка на природный газ очень важна для экономики Мозамбика. Вы заявили СМИ, что в районе Кабу-Делгаду действительно наблюдается некоторая нестабильность и что это не идет на пользу бизнесу. Может ли это поставить под угрозу работу месторождения природного газа?"

Филипе Ньюси: "Мы - правительство и жители страны - не хотели бы такого исхода. Мы не хотим, чтобы наши партнеры запаниковали. Стабилизирующим фактором является очень тесное сотрудничество в Кабу-Делгаду между нашей стороной и крупными транснациональными компаниями, они отвечают за эксплуатацию месторождения. Мы примем меры, даже чрезвычайные, если увидим, что процесс в Кабу-Делгаду мешает росту экономики региона и страны в целом".

Euronews: "Папа Римский Франциск посетит в Мозамбике в сентябре. Что вы ожидаете от этого визита?

Филипе Ньюси: "Это важный визит, особенно сейчас, в момент примирения. Визит важен для страны, которая пытается восстановить принцип социальной справедливости. Я рассматриваю приезд понтифика как многостороннее послание: это призыв к миру, причем не только в буквальном смысле - прекратить войну! Нет, это призыв к политическим партиям, призыв к представителям разных религиозных групп, хотя на этой почве в Мозамбике никогда не было конфликтов.

Мы возьмем на вооружение учения, Папы,его эмоции, рекомендации. Три ключевых слова я связываю с этим визитом - мир, согласие, надежда.

Папа встретится с молодежью из разных уголков страны, его не волнуют оттенки их диалекта. Он встретится с представителями правительства, властных структур, дипкорпусом.Он будет молиться за Мозамбик. Мы возлагаем на это большие надежды".