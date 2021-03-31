COVID-19: Францию захлестнуло третье цунами инфекции

Поздно вечером во вторник канцлер Меркель, президент Макрон и президент Путин, как сообщил Елисейский дворец, обсудили в том числе и перспективы регистрации российской вакцины "Sputnik V" в ЕС.

В Германии вновь приостановлено использование препарата от компании AstraZeneca, получившего накануне новое название - "Ваксзеврия". Решение было принято после того, как у трех десятков человек моложе 60 лет были обнаружены симптомы тромбоза сосудов головного мозга, для девяти из них осложнения от побочных явлений закончились летальным исходом.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Мы проведем все необходимые проверки по каждому инциденту. Они будут вестись как на уровне федеральных земель. так и центрального правительства. Новые правила использования препарата повлияют на организацию прививочной кампании. и это мы тоже обсудили".

Во вторник австрийский коллега Меркель Себастьян Курц заявил, что ведет переговоры о закупке одного миллиона доз российской препарата, созданного центром Гамалеи.

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Мы намерены провести консультации со специалистами в течение ближайших дней, прежде всего с президентом Медицинской палаты Австрии, с парламентариями, нам требуется решение, и нам нужно принимать его быстро. С моей точки зрения, значение имеет эффективность и безопасность вакцины, а не кто или где ее сделали".

В Британии прививочная кампания, которую развернули в том числе в музейных помещениях и даже в Вестминстерском аббатстве, достигла пика - на острове половина взрослого населения уже получила хотя бы одну инъекцию, противокоронавирусного препарата.

Франция проведет среду в тревожном ожидании: вечером Макрон планирует обратиться к нации.

Пять тысяч пациентов находятся в реанимации, это больше, чем на пике второй волны.

Сообщается, что президент объявит о новых рестрикциях, но будут ли они носить общенациональный - локдаун для всех с невозможностью покинуть жилище в принципе, или территориальный характер, включая закрытие школ в ряде департаментов, станет известно после восьми вечера.

Известные врачи и эпидемиологи считают, что власти не контролируют пандемию в стране, несмотря на продолжающуюся вакцинацию