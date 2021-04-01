Франция: в "третью" волну заражений с третьим локдауном

Залиты солнцем парижские набережные и авеню, но не веселы лица парижан - президент Франции после долгих размышлений, полемики в прессе, открытых писем медиков решил ввести на территории всей страны новый локдаун, третий по счету.

В первую очередь ограничения коснуться работы детских учреждений и школ - они будут закрыты для очного обучения в течение недели, затем детей и подростков ждут две недели каникул, затем еще неделя дистанционного постижения знаний, и с начала мая - постепенное возвращение в классы.

Держать школы открытыми было для Макрона последним редутом, и в этом его поддерживала супруга, учительница французского языка.

Обратившись к нации и сообщив ей это известие, президент уверил сограждан, что потерпеть осталось совсем немного - он обозначил сроки, которые, в свою очередь, зависят от темпов вакцинации.

Прививочная кампания во всю мощь развернется в середине апреля и пойдет по нарастающей в течение лета. Наблюдатели задаются вопросом, сдержит ли у Макрон обещания - в начале марта он уже просил сограждан потерпеть, тогда речь шла о четырех, максимум шести неделях.

В Швеции, собиравшейся ослабить некоторые ограничения, отложили принятие этого решения, пока, как сообщается, на месяц. И в этом скандинавском королевстве власти говорят о "третьей" волне заражений.

Стефан Лёвен, премьер-министр Швеции: "Уровень распространения вируса не снижается, к сожалению, в некоторых регионах мы наблюдаем постоянный рост числа инфицированных. Нагрузка на нашу систему здравоохранения никогда не была столь высокой".

В Бельгии суд счел ограничения, введенные правительством, не вполне конституционными и обязал власти либо их отменить, либо разработать законопроект, закрепив в нем соответствующие юридические нормы.

Пьер-Арно Перрути, директор Лиги защиты прав человека: "Пандемия не может быть предлогом для нарушения фундаментальных прав и свобод, мы к подобному относимся чрезвычайно серьезно, и любые ограничения должны иметь под собой легальные основания".

Канцелярия премьер-министра страны Александра Де Кро известила, что в ближайшие дни подаст апелляцию на это судебное решение.