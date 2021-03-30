Eurostar нуждается в помощи

Железнодорожная компания Eurostar проводит экстренные переговоры со своими кредиторами об отсрочке выплаты долга, составляющего 470 млн евро. Срок возврата денег истекает в июне. В прошлом году перевозчик вынужден был обратиться за финансовой помощью из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Представитель профсоюза работников транспортной отрасли Великобритании Мик Линч говорит: "Этот жизнеспособный бизнес не должен стать очередной жертвой пандемии. Все стороны должны приумножить усилия по выполнению своих обязательств, нет ничего хорошего в том, чтобы показывать пальцем и и говорить — это будешь делать ты. Необходимо сотрудничество, нам обещали, что "брексит" не станет причиной разрушения этих связей. Правительство утверждает, что не имеет к этому отношения, но это неправда. Компания зарегистрирована в Соединенном Королевстве, штаб-квартира находится в Лондоне, в состав совета директоров входят британцы и основная часть рабочей силы — тоже британцы".

Контрольный пакет акций Eurostar — 55% — принадлежит французской железнодорожной компании SNCF. Британские власти продали свою долю частным компаниям в 2015 году. Еще 5% владеет Национальное общество бельгийских железных дорог.

Между тем число пассажиров поезда под Ла-Маншем сократилось на 95% и без поддержки компания рискует не пережить этот тяжелый период.