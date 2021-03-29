В Англии наступил "счастливый понедельник": после двухмесячного карантинаеё жителям можно заниматься спортом на свежем воздухе, встречаться на улице с друзьями. При этом рекомендация работать дистанционно не снята, пользоваться общественным транспортом просят только по необходимости.

По ту сторону Ла-Манша опасаются, что третья волна, очевидно захлестнувшая континентальную Европу, перекинется сюда.

Любители плаванья под открытым небом не верят своему счастью: "Заниматься спортом на свежем воздухе, это именно то, что надо для физического и умственного здоровья. Мне ужасно не хватало бассейна, я просто

Власти предпочитают давать осторожные прогнозы на ближайшее будущее, несмотря на то, что первую дозу вакцины от коронавируса получили в Великобритании 30 миллионов человек, то есть 60 % взрослого населения.

"Это очень важное послание - говорит Энн Фервезер, глава комитета Хампстед-Хит - лесопарковой зоны на севере Лондона, - всё открывается, но мы должны сохранять дистанцию".

Улицы Флоренции, ведущего туристического центра Европы, пустынны. Тоскана, как и Калабрия, и Валле-д'Аоста, переведены из оранжевых в "красные зоны" повышенного риска. На пасхальные праздники более половины населения страны останется под замком, остальная часть - в частичном карантине.

Во французских реанимационных отделениях в понедельник был побит октябрьский антирекорд.Президент Макрон продолжает сопротивляться введению общенационального карантина, отмечают обозреватели, несмотря на призывы врачей, учителей и власти соседних стран, которые закрывают границы с республикой.

В понедельник министр здравоохранения разрешил в 19 департаментах, где введён карантин, закрывать класс после первого же подтверждённого случая заражения: "За последние недели мы стали свидетелями взрывного роста числа заражений среди наших коллег в школе, а также среди учеников, - говорит Эрик Фино, учитель истории из Дранси. - Эти показатели не переставали расти, и в минувший вторник мы отказались выходить на работу, потому что работать в таких условиях невозможно!"

А в Венгрии коронавирусные ограничения продлены до 8 апреля. В стране продолжает действовать комендантский час, рестораны, культурные заведения, магазины и школы остаются закрытыми.

Более 21,6 % населения получили как минимум одну дозу вакцины. В радиоинтервью премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия закупила российскую вакцину "Спутник V" по совету министра иностранных дел Петера Сийярто, который ещё в 2020 году предвидел сложную ситуацию с поставками западных вакцин.

На сегодня число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 126,89 млн, число летальных исходов достигло 2,77 млн человек, по данным ВОЗ.