Европарламент объявил весь Союз "зоной свободы для ЛГБТКИ"

Европейский Парламент констатировал усиление гонений на лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов. В этих условиях депутаты символически объявили весь Союз зоной свободы для ЛГБТКИ. За это было отдано 492 голосов, 141 против при 46 воздержавшихся. "Зелёная" из Нидерландов опасается расправы за свою принадлежность к этому сообществу:

«Мы знаем, что наши жизни всё ещё в опасности, наши права ограничены, наша свобода жестоко задушена в очень многих местах в ЕС, - сказал Терри Рейнтке . - Но мы сделали этот шаг, нас много, мы повсюду и мы сильны».

Инициатива Европарламента стала реакцией на то, что более 100 муниципалитетов в Польше объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ-сообщества и его идеологии. Польский депутат, близкий к консервативному правительству, утверждает, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией навязывают свой образа жизни несовершеннолетним:

"Индоктринация детей идёт без согласия их родителей. Наши регионы решительно против идеологических офицеров, которые появляются в школах и рассказывают абсурдные идеи о некой "изменчивости полов", - сказал Рышард Легутко. - Это противоречит закону страны, Конституции Польши и не соответствует Европейской хартии об основных правах. Защита детства — это священное право".

Убийство в Бельгии гея побудило премьер-министра вывесить возле своей резиденции радужный флаг. Проведению в Брюсселе гей-парадов мешает сейчас пандемия. Главы организации по защите прав ЛГБТ призывает руководство Евросоюза лишать финансирования страны, допускающие гомофобию:

«Они могут делать то, что советовала Еврокомиссия, - сказала Эвелин Паради. - А именно, не предоставлять деньги ЕС и доступ к фондам ЕС, если они не будут использованы в полном согласии и соответствии с ценностями ЕС».

В прошлом году шести польским городам было отказано в грантах ЕС из-за их позиции в отношении ЛГБТ-сообщества. Ему теперь усилена моральная поддержка Брюсселя, несмотря на сомнения Варшавы.