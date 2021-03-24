Европа: надежды на снятие карантина не оправдались

Надежды на скорое ослабление ограничений, введенных на фоне коронавируса в Нидерландах, не оправдались. Страна продлила жесткий карантин еще как минимум на три недели. Причина - новый резкий рост числа инфицированных.

Хотя комендантский час теперь будет начинаться несколько позже - в десять часов вечера вместо девяти, бары и рестораны по-прежнему остаются закрытыми. Столики пустуют с середины октября.

"Я еще раз призываю придерживаться основных правил. Ранее нам это удавалось. Мы сумели оттянуть начало третьй волны, сможем это сделать вновь. Я уверен, что скорейшее ослабление ограничительных мер зависит именно от нашего поведения", - считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Норвегия также меняет планы и откладывает намеченный на конец марта выход из "локдауна". Среди последних правительственных ограничений - запрет на продажу спиртного в барах и ресторанах. Всему виной активное распространение новых вариантов COVID-19.

"Лондонский глаз" окрасился в желтый цвет Frank Augstein/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В Великобритании накануне вспоминали тех, кому не удалось пережить год пандемии. По задумке британской сети хосписов имени Марии Кюри, страна окрасилась в желтый цвет - цвет эмблемы этой неправительственной организации. Люди выходили на пороги своих домов со свечами в руках.

"Это время невероятной стойкости и лишений. Сколько детских праздников пришлось отменить, свадеб - перенести, всевозможных семейных собраний - вычеркнуть из ежедневника. И, конечно, самые большие страдания причинили нам столь многочисленные потери", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

В ближайшие дни власти Великобритании собираются запретить жителям выезжать за границу без уважительной причины. Нарушителям будет грозить крупный штраф. Несмотря на это, в преддверии туристического сезона Греция и Испания заявили о намерении ослабить ограничения на въезд для британцев.