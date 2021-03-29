Французы недовольны законопроектом о климате

Десятки тысяч людей вышли на улицы французских городов, чтобы выразить свою позицию по поводу климатического законопроекта, который представлен на рассмотрение парламента страны. Самыми многочисленными были манифестации в Париже и Лионе, организованные НПО и профсоюзами. Их участники утверждают, что новый закон об изменении климата не поможет Франции достичь целей Европейского Союза по минимальным выбросам в атмосферу:

"Срочная необходимость, реальная потребность граждан заключается в том, чтобы перемены начались прямо сейчас. А у нас сложилось впечатление, что все демократические органы утратили свою власть, и улица остаётся одним из последних бастионов для самовыражения граждан".

Разработанный законопроект подразумевает сокращение выбросов углерода в атмосферу на 40% к 2030 году. Но Европейская "Зелёная сделка" направлена на то, чтобы ЕС в целом снизил свои выбросы углерода на 55%.

Французские законодатели приступают к рассмотрению документа в понедельник; неправительственные организации и профсоюзы призывают граждан выйти на акции протеста 6 мая, если законопроект будет принят.