Климатические данные – новый ключ к принятию финансовых решений

Для оценки инвестиционных рисков и выявления возможностей в условиях меняющегося климата финансовому сектору как никогда необходимы точные данные и прогнозы. Простой доступ к достоверной информации поможет ускорить переход к глобальной экономике, устойчивой к изменению климата.

В последние годы финансовый сектор испытывал давление, связанное с необходимостью оказывать содействие в реализации мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также принимать более экологически грамотные инвестиционные решения. И сегодня, когда мир строит планы по экологически безопасному восстановлению после пандемии, большие надежды возлагаются на то, что банки и инвестиционные компании будут активно и открыто способствовать экологизации экономики.

Предотвращение повышения температуры более чем на 1,5°C и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 г. сопряжено с большими затратами, особенно в долгосрочной перспективе. По оценке экспертов ООН, для достижения целей устойчивого развития, призванных противостоять глобальным вызовам, таким как изменение климата, потребуются глобальные инвестиции в интервале от 5 до 7 трлн долларов в год, что намного больше обсуждаемых сегодня 3 трлн долларов в год. Однако финансовые институты «должны реагировать на тот факт, что климатический риск превратился в риск инвестиционный», — подчеркнул Филипп Хильдебранд, вице-президент одной из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock, выступая в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Стимулирование инвестиций в низкоуглеродные проекты и отрасли может ускорить процесс декарбонизации и замедлить рост углеродоемких секторов. Но для «очищения» своих инвестиционных портфелей финансовому сектору необходимо лучше понимать, как изменение климата влияет на текущие и будущие активы, и как он может снизить свое воздействие на окружающую среду. Понимание климатической информации является необходимым условием для решения этой задачи.

«Когда люди говорят о "зеленом" финансировании, то в значительной степени это относится к содействию в сокращении выбросов CO2, инвестированию в "зеленые" технологии и выводу инвестиций из "коричневых" технологий, — говорит Харилаос Лукос, основатель компании Climate Data Factory, онлайн-провайдера климатических данных. — Другой составляющей является адаптация: как финансирование может помочь в повышении устойчивости нашего общества, каким образом выполняется финансирование планов адаптации и т. д.». Независимо от того, в каких именно мероприятиях по противодействию изменения климата участвуют финансовые институты, оценка финансовых рисков, связанных с изменением климата, приобретает первостепенное значение.

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В будущем оценка финансовых рисков будет во многом зависеть от климатических данных

Внимание финансового сектора сейчас сосредоточено на двух основных типах финансовых рисков, связанных с изменением климата: на риске переходного периода и физическом риске. Первый является результатом изменений в обществе и бизнесе по мере их адаптации к низкоуглеродной экономике. Физические риски связаны с последствиями будущих климатических условий и их финансовым воздействием. «Это две стороны одной медали, — говорит Роман Юбер, руководитель проекта, занимающийся интеграцией физических климатических рисков в финансовую систему в Парижском исследовательском институте по климату и экономике (I4CE), аналитическом центре по вопросам изменения климата.— В обоих случаях банки, инвесторы, управляющие активами и страховые компании хотят знать, как проблемы, связанные с изменением климата, повлияют на людей, коммерческие и правительственные организации, на их способность выплачивать кредиты, обеспечивать финансовую прибыль инвесторам, а также на количество страховых случаев».

«Здесь могут быть прямые риски для людей, экосистем, инфраструктуры или косвенные риски для цепочек поставок», — говорит д-р Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по контролю за изменением климата программы «Коперник» (C3S). Риски возникают из-за экстремальных природных явлений, например, ливней, наводнений, аномальной жары, штормовых нагонов или засух, а также из-за долгосрочных изменений климата. В целом, согласно оценке группы аналитиков британского журнала «Экономист», общая стоимость активов, подверженных рискам изменения климата, к 2100 году составит 43 трлн долларов. «К сожалению, финансовые последствия изменения климата еще должным образом не проанализированы, не оценены, не представлены в отчетности и не раскрыты общественности. Разработка передовых методов в области использования климатических данных для оценки настоящих и потенциальных рисков очень важна для обеспечения эффективности будущих инвестиций», — добавляет д-р Берджесс.

Еще несколько лет назад представителям этого сектора изменение климата казалось чем-то далеким, чтобы учитывать его при принятии финансовых решений. Однако все чаще высказываются мнения о необходимости соблюдения финансовыми институтами принципов прозрачности в отношении климатических рисков. Созданная в сентябре 2015 г. Рабочая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), разрабатывает рекомендации по раскрытию финансовых рисков, связанных с изменением климата, с которыми сталкиваются компании. Эти рекомендации призваны помочь компаниям, банкам и инвесторам в процессе принятии решений в области корпоративного управления, стратегического планирования, управления рисками, разработки показателей и постановки целей.

И хотя TCFD не обязывает компании сообщать о своих климатических рисках, д-р Берджесс из C3S считает, что это новое требование не позволит бизнесу скрывать данные о том, насколько он подвержен изменению климата. Однако оценка этих рисков предполагает, что финансисты будут работать со сложной климатической информацией, которая до сих пор, если не принимать во внимание страховые компании, не входила в их компетенцию.

Ленточные библиотеки компьютерного зала в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Источник: Служба по контролю за изменением климата программы «Коперник»/(ECMWF).

Программа «Коперник» и Фабрика климатических данных запускают инструменты для финансовых организаций

«Одна из проблем заключается в том, что людям трудно получить доступ к данным, — говорит Харилаос Лукос, основатель Фабрики климатических данных. — Именно в этом направлении мы и работаем с C3S, чтобы помочь финансовому сектору связать имеющиеся данные с их потребностями». Пилотный проект службы C3S и Фабрики климатических данных работает над созданием массива данных потенциальных климатических угроз, помогая тем самым финансовому сектору оценить свои физические и климатические риски в соответствии с рекомендациями TCFD. В этом проекте, который недавно подробно обсуждался на специализированном вебинаре, используются климатические данные из хранилища климатических данных C3S. Он призван помочь бизнесу в более глубоком понимании различных климатических сценариев и неопределенности климатических моделей. Одна из его целей — предоставить корпорациям данные, сопоставимые в мировом масштабе. «Например, в Нидерландах есть чрезвычайно детальные данные о наводнениях, но если вы крупная корпорация с активами не только в Нидерландах, но и других регионах, то вы не будете располагать данными одинакового типа, — объясняет Харилаос Лукос. — Мы стараемся предоставлять данные и глобальную перспективу, которые могут быть использованы во всех регионах».

Различные неопределенности могут затруднить проведение оценки. «Одна неопределенность зависит от того, какой сценарий будущих выбросов вы используете, — объясняет Харилаос Лукос, — обычный режим ведения бизнеса или в соответствии с Парижским соглашением?» Кроме того, существует и неопределенность, связанная с эволюцией климата в рамках каждого сценария. Используя несколько климатических моделей для каждого отдельного сценария, пилотный проект C3S помогает оценить и этот аспект неопределенности, позволяя получить более полную картину о будущем климатическом риске.

В рамках совместного проекта ClimINVEST инвесторы и климатологи работают над созданием методологий оценки риска, связанного с климатическими угрозами, подверженностью и уязвимостью активов, одновременно рассматривая воздействия, которым подвергаются компании, от физического до финансового. «Это помогает достичь взаимопонимания между климатологами и финансовыми игроками относительно их возможностей и потребностей, а также выделить приоритетные направления их деятельности», — говорит д-р Юбер, работающий над проектом ClimINVEST в Институте экономики и климата.

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Двойная выгода: экологическая и финансовая

Однако управление финансовыми рисками, связанными с изменением климата, — это не то же самое, что снижение воздействия на окружающую среду. По словам Ремко Фишера, сотрудника программы по изменению климата Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП-ФИ), инвестор, хорошо управляющий своими рисками, связанными с изменением климата, не обязательно является «зеленым» инвестором, поскольку его действия могут не привести к снижению выбросов.

ЮНЕП-ФИ входит в число организаций, поддерживающих идею о принятии финансовым сектором рекомендаций Рабочей группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD). «Но для нас создание TCFD — это только начало пути, — говорит Ремко Фишер. — Нам нужно убедить банки установить целевые экологические показатели для всех своих портфелей». По его словам, еще пять лет назад трудно было представить себе такую просьбу, но растущая обеспокоенность в отношении изменения климата дала толчок для привлечения финансового сектора.

Представители этого сектора все активнее переходят к «зеленому» инвестированию. На сегодняшний день в рамках созданного при ООН Альянса владельцев чистых активов 33 институциональных инвестора с активами на сумму 5,1 трлн долларов обязались к 2050 году иметь в своих инвестиционных портфелях только активы компаний с нулевыми выбросами парниковых газов. Отчет TCFD за 2020 г. также показывает, что более половины из 100 крупнейших публичных компаний поддерживает Рабочую группу и выполняет ее рекомендации. Но это свидетельствует и о том, что раскрытие информации о климатических рисках происходит еще слишком медленно, увеличившись всего на 6% с 2017 по 2019 гг.

Директива ЕС 2019 г., устанавливающая требования к нефинансовой отчетности, обязывает финансовый сектор раскрывать свои политики в области охраны окружающей среды. Однако Ремко Фишер хотел бы, чтобы финансовая отчетность, подлежащая обязательному раскрытию, включала бы и информацию о воздействии на окружающую среду. Он также хотел бы, чтобы компании устанавливали научно обоснованные цели по сокращению выбросов. «Цель, которую вы ставите перед собой, должна соответствовать тому, что, по мнению ученых, произойдет с экономикой: насколько каждый сектор должен сократить [выбросы], и каков должен быть вклад каждой компании».

И наконец, по мнению д-ра Берджесс, тот факт, что Новая Зеландия уже ввела обязательное раскрытие финансовой информации, связанной с изменением климата, может послужить хорошим примером для других стран. И если страны последуют этому примеру, то доступность надежных и отслеживаемых климатических данных станет необходимостью!