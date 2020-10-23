"О положении Союза”: Климат - жертва пандемии

Программу "О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Вторая волна коронавируса в Европе поднялась на новую высоту. На этой неделе Ирландия и Чешская Республика стали первыми странами, которые ввели локдаун вторично. Улицы в центре Дублина и Праги пугающе тихи; магазины, бары и рестораны были закрыты.

Будут ли там в ближайшее время ослаблены карантинные меры? Пока не ясно. Последуют ли за ними другие страны? Возможно.

Климат - жертва пандемии

Ухудшающейся пандемии, похоже, приносится в жертву климатическая политика.

Эта неделя была объявлена зелёной, но внимание общественности переключается на кризисе в области здравоохранения. Активисты по всей Европе опасаются, что хорошие намерения в отношении охраны окружающей среды рискуют оказаться на обочине.

Тем не менее, европейские официальные лица поспешили заверить публику в том, что климатические цели остаются в силе.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс:

"Я думаю, что сейчас есть повышенное ощущение чрезвычайной ситуации. К изменениям климата добавилась пандемия. Но когда речь заходит о восстановлении, мы говорим, что его финансирование не должно идти вразрез с нашими климатическими целями".

Главный экономист Европейского центробанка Филип Лей:

"Я думаю, что здесь конфликта нет. Нам необходимо ускорение по всем направлением. Оно должно было происходить в любом случае, даже если бы не было нынешнего спада в экономике. Нужно ускорять переход на чистые технологии, дигитализацию и так далее".

Призывы к зелёной революции

Но многие климатические активисты не убеждены, особенно молодое поколение. Они не верят утверждениям о том, что климатическая политика ЕС революционна.

Вожак бельгийского движения "Молодёжь за климат" Ануна де Вевер:

«Меня встреча с Ангелой Меркель немного разочаровала. Она физик, и я думала, что она верит в истину. Но она сказала нам, что, так долго занимаясь политикой, она научилась идти на компромисс. Стало ясно, европейской политика не революционна, хотя она думает иначе».

Что может быть революционным, так это огромная огневая мощь борьбы с коронавирусом. 750 млрд евро - такую ​​сумму согласовал саммит ЕС в июле только на восстановление экономики после пандемии. Предполагается, что эти деньги будут выплачены в январе, то есть менее чем через десять недель. Их ждут не дождутся многие страны, переживающие экономические неурядицы.

Пакет, в который включён также следующий бюджет ЕС, ещё должен быть ратифицирован Европейским и национальными парламентами.

Демократия как условие для помощи

Но есть проблема. Некоторые страны и многие законодатели хотят увязать европейские фонды с соблюдением верховенства права. На июльском саммите был достигнут намеренно двусмысленный компромисс, предусматривающий согласение всех 27 правительств.

На этой неделе Европейский Совет и Парламент продолжали переговоры о деталях и процедурах этого механизма. Но сопротивление со стороны таких стран, как Польша и Венгрия, может поставить под угрозу весь пакет восстановления.

Ко мне присоединяется Эулалия Рубио, старший научный сотрудник Института Жака Делора в Париже.

Гробе: Итак, в разгар пандемии и её серьёзного экономического воздействия Европа испытывает трудности с принятием плана восстановления, поскольку не все согласны, что условием для этого является верховенство права. Как нам преодолеть это препятствие?

Рубио: Я думаю, что должны быть уступки с обеих сторон, со стороны Парламента и Совета. Они должны не стоять на своем из принципа, а пытаться найти компромисс. Политики должны смотреть на эту ситуацию широко и действовать в разных измерениях. Парламенту нужно поступиться некоторыми своими полномочиями в процессе принятия решений, поскольку Совету трудно пойти на уступки по этому вопросу, учитывая позицию стран-членов. А Совету придется уступить по вопросу об объёме бюджета, который был сильно сокращён в последнее время при поиске компромисса.

Вопрос: Как мы знаем, Польша и Венгрия пригрозили заблокировать принятие следующего бюджета и, следовательно, пакета восстановления. Могут ли они это сделать, и будет ли такое действие политически разумным?

Рубио: Думаю, мы не должны относиться к этим угрозам слишком серьёзно. Конечно, если они пойдут на это, нам, вероятно, следует быть осторожными, чтобы не изолировать их и не оставить в положении, когда они не могут согласиться. Но к угрозам Польши и Венгрии можно относиться и скептически, потому что они больше получают от Европы, чем дают ей. Так что приостанавливать выплаты - не в их интересах. Общий бюджет и Фонд восстановления поддерживают их. Если восточноевропейские страны не дадут привести их в действие, то потеряют деньги. Механизм верховенства права может быть одобрен в любом случае. Так что в итоге они получат меньше денег, а механизмом верховенства права останется в силе.

Гробе: Проблема верховенства права, мягко говоря, не нова, но ЕС не смог заставить соблюдать его такие страны, как Польша и Венгрия. Только из-за отсутствия инструментов?

Рубио: Эксперты по верховенству права много говорили о том, что проблема не в отсутствии инструментов. У нас есть инструменты, но иногда проблема заключалась в отсутствии политической воли к действиям в ответ на вопиющие нарушения верховенства права. Скорее всего, будет како-то дополнительный инструмент, но не волшебная палочка для того, чтобы положить конец всем проблемам и нарушениям принципов статьи 2-й союзного договора в некоторых странах.

Убийство учителя объединило политиков

В том, что существует прежний мир, не затронутый реальностью коронавируса, на этой неделе убедилась Франция - горько и печально.

Учитель истории в предместье Парижа был жестоко убит за то, что якобы показывал в классе карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. Это яркое напоминание для страны о том, что борьба с радикальным исламом продолжается, несмотря на пандемию.

Для политического класса Франции наступил редкий момент единства в защите демократических ценностей.