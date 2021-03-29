ЕС: 5 млрд на повышение устойчивости систем здравоохранения

Добро пожаловать в тематическую подборку Еuronews, посвящённую здравоохранению. Мы предлагаем вашему вниманию репортажи о будущем этой отрасли.

В сегодняшнем репортаже мы расскажем о перспективах европейского здравоохранения после того. как с пандемией будет покончено. К нам присоединяется еврокомиссар по вопросам здоровья Стелла Кириакидес. Большое спасибо, за согласие ответить на наши вопросы!

Джереми Уилкс, Euronews: И Еврокомиссия, и Европарламент поддерживают новый пакет финансирования в 5 млрд евро под названием EU4Health. Его рассматривают как долгосрочный ответ на пандемию. На что именно пойдут деньги?

Еврокомиссар Стелла Кириакидес: Спасибо за возможность ответить на вопросы. В последнее время мы убедились в одном: в области здравоохранения граждане ЕС хотят больше Европы. Именно поэтому мы разработали амбициозную программу EU4Health объёмом 5 миллиардов евро.

Её главная цель - повышение устойчивости европейских систем здравоохранения, укрепление полномочий Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского агентства по лекарственным средствам, а также - разработка плана борьбы с раковыми заболеваниями в Европе и новая фармацевтическая стратегия.

Джереми Уилкс, Euronews: В основе плана EU4Health - вера в новые технологии, он исходит из необходимости обмениваться данными через границы, проводить дальнейшую цифровизацию в области здравоохранения. Где гарантии, что все эти системы будут использованы во благо человеку ?

Еврокомиссар Стелла Кириакидес: Создание единой европейской базы данных в области здравоохранения всегда было приоритетом Еврокомиссии. Речь идет о безопасном использовании информации о том, что касается здоровья граждан. Необходимо бережно хранить эти данные, чтобы иметь возможность в дальнейшем расширить доступ к медицинским услугам. Оптимизировать использование данных в области здравоохранения означает увеличить заботу о пациентах. Потенциал big data, искусственного интеллекта огромен.

Джереми Уилкс, Euronews: Большое спасибо, госпожа еврокомиссар.

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Джереми Уилкс: Ранее мне удалось поговорить с тремя евродепутатами, которые были докладчиками по программе EU4Health. Они представили свой взгляд на европейскую стратегию в области здравоохранения.

По мнению португальского евродепутата Сары Сердаш, вопросы здравоохранения учитываются сегодня при принятии любого политического решения: "В каждом законодательном акте ЕС рассчитываются прямые и косвенные последствия для здоровья населения. И это чрезвычайно важно, поскольку - благодаря такому подходу - мы намерены уменьшить неравенство в области здравоохранения среди всех граждан Евросоюза".

Джереми Уилкс: Создание безопасного цифрового пространства для трансграничного обмена данными в области здравоохранения - ключевой момент для руководства Евросоюза. Французский депутат Вероника Трилле-Ленуар объясняет, почему: "Медицинские данные и - шире - научные данные должны быть представлены в форме big data - массивов информации, которые поддаются анализу искусственного интеллекта. Это позволит всем и каждому воспользоваться результатами прогресса в области медицины, сделает лечение более адаптированным, более персонализированным, приведёт к прорыву в борьбе в раковыми заболеваниями.

Джереми Уилкс: Одной из целей является использование технологий для сокращения неравенства, убеждён румынский депутата Кристиан Силвиу Бусои: "Тот, кто живет в сельской местности и страдает от тяжелой болезни, или редкой болезни, теперь может проконсультироваться с профессором из крупной университетской клиники с помощью телемедицины. В будущем станет возможным проводить таким образом лечение, поскольку искусственный интеллект и технологии 5G приведут к значительным измнениями в области медицины".

Джереми Уилкс: Заходите на сайт Euronews, чтобы найти информацию о последних тенденциях в области европейского здравоохранения. Вы также можете принять участие в Неделе здравоохранения, рассказав нам в соцсетях об изменениях, которые вы хотели бы видеть в этой области.