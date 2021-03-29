Франция - "чемпионка" по темпам распространения инфекции

В Европе по уровню заражений Британия переместилась на третье место - в настоящий момент в стране насчитывается 4 млн 333 тысячи вирусоносителей, и темпы выявления новых случаев снижаются, как и уменьшается число летальных исходов.

Власти и медики связывают эти явления с массированной вакцинацией - к настоящему моменту 30 млн жителей Соединенного Королевства получили хотя бы первую дозу прививки, это чуть больше половины всего взрослого населения Альбиона.

Правительство называет и примерную дату снятия ограничений - это конец июня.

Вот что сообщил член кабинета Великобритании министров Оливер Доуден: "Возобновление путешествий будет связано с проблемами, сегодня это очевидно. Мы видим, как растет число заражений у наших ближайших соседей. Раньше эта тенденция повторилась бы и у нас. В этот раз мы надеемся, что этого не случится, поскольку вакцинация идет полным ходом. Но осторожность в том, что касается беспрепятственных поездок не помешает".

Франция в настоящий момент стала лидером по уровню и темпам заражения - цифра выявленных вирусоносителей приближается к 4 млн 600 тыс человек, врачи пишут открытые письма, сообщая, что если уровень заражений не снизится, им придется заниматься сортировкой больных, принимая в расчет их шансы на выживание, как это обычно происходит в условиях военно-полевого госпиталя.

Еврокомиссар по вопроса внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что "вакцинные паспорта" начнут действовать к середине июня: "Мы будем спрашивать у тех, кто не был вакцинирован, кто не болел или у кого отсутствуют антитела, результаты ПЦР-теста. В документе будет указан и тип полученной прививки и переболел ли или нет его предъявитель COVID-19".

В Словении, население которой чуть больше двух миллионов человек, с начала пандемии вирусом заразился каждый десятый житель страны.

Любляна решила притормозить темпы распространения инфекции, введя новый локдаун.

С понедельника тут закрыто все, кроме продуктовых лавок.

Выезд за пределы страны возможен только по очень уважительной причине и с предъявлением отметки о прививке или о наличии антител.