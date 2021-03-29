COVID-19: кто позаботится о медработниках?

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Пабло Селик – медбрат в мадридской больнице Ла-Пас. Один из тех, кто встречал COVID19 на передовой. Он и представить себе не мог, насколько это отразится на его психическом здоровье.

Я давно испытываю эту внутреннюю тоску, недостаток кислорода, чего никогда раньше не было ... Пабло Селик медбрат в больнице Ла-Пас (Мадрид)

Год назад больницы были переполнены, не хватало средств индивидуальной защиты, а врачам приходилось в приоритете лечить наиболее жизнеспособных пациентов ...

Мы не могли сделать большего. Я как медбрат мог только скрашивать последние дни этих людей, даря заботу и любовь, которые были им необходимы Пабло Селик медбрат в больнице Ла-Пас (Мадрид)

Овации с балконов немного приободряли, но ничего не помогало избавиться от чувства беспомощности, когда не можешь спасти больше жизней. Страх заразиться самому или принести инфекцию домой...стараясь оградить родных от их повседневных душевных страданий...

Они знают, что могут заразиться. Плюс ко всему, если бы они приходили домой и рассказывали, через что им приходится проходить в больнице... Нет, этого нельзя делать. Поэтому единственное, что они могли себе позволить – плакать по пути с работы домой Мария Хосе Гарсия генсекретарь Союза медсестёр Satse

Медработники на передовой заплатили большую цену в битве с COVID19. Недавнее исследование показывает, что каждый третий из них страдает депрессией после первой волны, причем половине из них требуется профессиональная оценка состояния здоровья. Каждый четвертый пострадал от посттравматического стрессового расстройства, как те, кто побывал в зоне боевых действий.

В мадридской больнице Ла-Пас знали, что с первого дня должны оказывать психологическую поддержку своему персоналу.

Мы узнали, что не менее важным, чем уход за пациентами, была забота о персонале, чтобы они могли работать и заботиться о больных должным образом Мария Фе Браво начальник психиатрической службы больницы Ла-Пас (Мадрид)

Только после первой волны Пабло решил обратиться за помощью.

До этого момента я не чувствовал в себе силы открыться. Я даже не мог найти на это время Пабло Селик медбрат в больнице Ла-Пас (Мадрид)

Теперь он посещает еженедельные сеансы безоценочной осознанности, в больнице.

Что мы делаем прежде всего, это соединяемся со своей внутренней силой, а не только с нашей уязвимой стороной, которая проявляется во всех нас. С силой, которая может исходить из этой уязвимости Беатрис Родригес Вега завотделением психотерапии больницы Ла-Пас (Мадрид)

Эта сила им потребуется, ведь пандемия еще далека от завершения. Но, по крайней мере, на несколько минут у них есть время только на себя, чтобы продолжать заботиться о других.