В Ташкенте завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо

В заключительный день турнира "Большого шлема" в Ташкенте любители дзюдо вновь пришли поддержать своих героев.

Тома Никифоров завоевал свой первый титул "Большого шлема". Ему не было равных в категории до 100 кг. После динамичных отборочных матчей в решающем бою Никифоров сразился с болгарином Борисом Георгиевым. В этом поединке выступающий за сборную Бельгии дзюдоист первым заработал оценку "вадза-ари", а затем выполнил ещё один приём, который поставил точку в споре за "золото". Радости Никифорова не было предела.

Награды в этой категории вручил вице-президент Объединенного мира борьбы Ахрол Рузиев.

Моя мама, конечно, расплакалась от счастья, мы с ней очень близки. Мои родители знают, что у меня был непростой период, мне пришлось многое пережить, поэтому они рады, пожалуй, даже больше меня. Но я тоже очень счастлив, что наконец-то привезу моей маленькой дочке медаль. Тома Никифоров Победитель в категории до 100 кг

В весе до 78 кг победу праздновала Мами Умеки. В финальном матче против хорватки Карлы Продан японка сделала бросок харай-гоши, за который получила оценку "вадза-ари", а затем выполнила удержание, которое принесло ей "иппон".

Мы дзюдоисты, татами - наше поле боя, на котором мы можем показать себя. Я счастлива снова участвовать в соревнованиях и очень рада, что завоевала "золото". Мами Умеки Победительница в категории до 78 кг

В категории свыше 78 кг на верхнюю ступень подиума поднялась действующая чемпионка мира Акира Сонэ. Её соперница в финале, бразильянка Беатрис Соза получила три "шидо" и заняла второе место.

В самом тяжёлом весе среди мужчин лучшим стал Кокоро Кагэура. На последних секундах финального матча против Ким Сун Мина из Южной Кореи японцу удалось выполнить бросок сеой-наге. За него Кагэура получил оценку "вадза-ари", которой было достаточно для победы в этой схватке. В прошлом году Кагэура одолел самого короля дзюдоТедди Ринера.

Награды тяжеловесам вручил президент Союза самбо Азии Аламжон Муллаев.

За финальным поединком в категории до 90 кг с трибун наблюдали легенды дзюдо Илиас Илиадис и Косеи Иноуэ. На татами встретились Кента Нагасава и Давлат Бобонов. Матч получился очень непростым, уже в дополнительное время японцу удалось заработать оценку "вадза-ари". которая решила исход поединка.

Сборная Страны восходящего солнца прекрасно выступила в Ташкенте и с огромным отрывом заняла первое место в общем медальном зачёте с девятью золотыми наградами.

Медали в этом весе вручил президент федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Камилов.

Хозяева турнира на протяжении трёх дней соревнований порадовали своих болельщиков множеством великолепных побед. Узбекские спортсмены завоевали шесть медалей: две серебряных и четыре бронзовых. Организаторы турнира "Большого шлема" в Ташкенте постарались на славу: это был настоящий праздник дзюдо.