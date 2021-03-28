Иностранцы едут в Сербию за прививкой от коронавируса

Тысячи людей из Черногории, Республики Северная Македония, а также Боснии и Герцеговины прибыли в Сербию, чтобы привиться от коронавируса. Ранее власти республики предложили иностранцам бесплатно вакцинироваться 27 и 28 марта. Инициатива вызвала огромный отклик. В самой Сербии иммунизация населения проходит успешно, в том числе благодаря закупкам в большом объеме российского препарата "Спутник V" и китайского Sinopharm. Здесь так же применяют Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

"У нас в Северной Македонии нет вакцин. Мы приехали сюда, чтобы привиться. И мы очень благодарны, что можем сделать это быстрее чем на родине".

"Для меня это все еще одна страна. Не имеет значения, Босния или Сербия. Мне все равно где прививаться".

В Северной Македонии прививать от коронавируса начали около месяца назад Pfizer/BioNTech и "Спутник V". Препаратов не хватает. В воскресенье государство с населением два миллиона человек, получила 24 тысячи дозы вакцины в рамках международного механизма COVAX .

Венко Филипче, глава минздрава Республики Северная Македония: "Очевидно, что наши ожидания в отношении своевременной доставки не оправдались, поскольку эта партия прибыла с опозданием в несколько недель. Но с учетом глобального спроса на вакцины, учитывая, что все страны мира столкнулись с проблемой поставок, я думаю, хорошо, что эта система работает, как и предполагалось ".

В столицу Боснии и Герцеговины Сараево прилетел санитарный самолет из Анкары. На борту - 30 тысяч доз прививки Sinovac, произведенной китайской компанией. Оказать помощь государству, расположенному юго-восточной части Европы, ранее обещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Массовую вакцинацию населения в воскресенье начала Албания. Тирана приобрела 192 тысячи дозы китайского препарата Sinovac. Ранее Албания получила менее ста тысяч доз Pfizer/BioNTech и "Спутник V". Правительство работает над заключением новых контрактов, чтобы как можно скорее привить граждан.