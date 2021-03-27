"Час Земли" шагает по планете

Внешнее освещение Московского Кремля, Дома правительства и более 2 тыс. наиболее значимых зданий столицы отключили в субботу в ходе всемирной экологической акции "Час Земли".

Кроме Москвы в ней приняли участие более 30 российских городов.

Перед этим ровно на час померкли Сиднейская опера и Харбор-Бридж. Именно в Сиднее "Час Земли" прошел впервые в 2007 году по инициативе местного отделения Всемирного фонда дикой природы. Уже на следующий год мероприятие стало международным.

В частности, в Сингапуре, где в субботу растворились в ночном небе огромные скульптуры из дерева в Садах у залива.

"Час Земли" - самая массовая акция в истории. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем, и тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку.

В 2020 году к акции присоединились жители более семи с половиной тысяч городов в 190 странах.