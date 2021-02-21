Экологическое бедствие в Израиле: разлив нефтепродуктов из неустановленного источника привел к загрязнению 150 километров береговой линии и гибели животных, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, разлив произошел несколько дней назад с судна, находившегося вблизи прибрежных вод Израиля. На пляжах страны оказались тонны вещества, напоминающего мазут.

В районе катастрофы побывал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил: "Я только что говорил с министром энергетики Египта, который находится у нас с визитом. И мы предложили, чтобы все суда ходили на газомоторном топливе, нефтепродукты загрязняют окружающую среду, как это произошло здесь. Я думаю, что если как нам присоединится достаточное количество стран, то в течении нескольких лет мы сможем добиться больших перемен".

Существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Экологи говорят о колоссальном ущербе. По оценкам специалистов, на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия. В очистке побережья принимают участие сотни добровольцев. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.