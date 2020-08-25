Грета вернулась в школу после года борьбы за экологию

Грета Тунберг вернулась за парту. "Мой годичный перерыв в учебе закончился, и так здорово наконец вернуться в школу!" - написала 17-летняя шведская активистка в своем аккаунте в Twitter.

Целый год девушка не ходила на уроки, посвятив это время борьбе за окружающую среду. В то же время Тунберг старалась заниматься удаленно.

За этот год экоактивистка дважды пересекла Атлантический океан на парусной яхте. Тем самым она пыталась привлечь внимание общественности к проблеме выбросов углерода, производимых самолетами. Тунберг выступила на Генассамблее ООН, обвинив мировых лидеров в том, что они украли ее детство:

"Меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране, по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой! Как вы смеете? Вы украли мои мечты, моё детство вашими пустыми заявлениями!"

Тунберг также успела за этот год выступить на конференции по климату в Мадриде и встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой. В декабре журнал Time назвал экоактивистку человеком года. Ее также номинировали на Нобелевскую премию.

О Тунберг заговорили в августе 2018 года, когда она вместо того, чтобы посещать школу, начала выходить на одиночные пикеты около шведского парламента. Эти акции получили название “Школьная забастовка за климат”. Девочка отказывалась ходить на уроки по пятницам, пока политики не примут дополнительные меры для борьбы с изменениями климата. Примеру Тунберг последовали многие молодые люди в других странах.