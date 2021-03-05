"Большой шлем" по дзюдо в Ташкенте: победы спортсменов из Азии

В Ташкенте стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо. В первый день соревнований всё внимание было приковано к Галбадрахын Отгонцэцэг из Монголии. В финальном матче в самой лёгкой весовой категории среди женщин она вышла на татами против чемпионки мира 2018 года Нацуми Цуноды. Победу в этом поединке Отгонцэцэг принёс приём тани-отоши, который она приготовила специально для встречи с Цунодой. Монгольская спортсменка поднялась на верхнюю ступень пьедестала турнира мирового тура впервые с 2018 года.

Награды вручил председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустам Шаабдурахманов.

Я счастлива, что одержала победу в бою против японской дзюдоистки, потому что эту технику я готовила специально для неё. Поэтому когда план сработал, моей радости не было предела. Галбадрахын Отгонцэцэг победительница в категории до 48 кг

Среди мужчин особенно отличился японец Рюдзю Нагаяма, занимающий первое место в мировом рейтинге в категории до 60 кг. Он был, как обычно, спокоен и сосредоточен и без труда дошёл до финала. В поединке за золото Нагаяма одолел Елдоса Сметова из Казахстана. Победу в этом матче японцу принёс великолепно выполненный бросок сеой-наге.

Награды в этой категории вручил президент федерации дзюдо Узбекистана и заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Азизжон Камилов.

Я невероятно благодарен за возможность поучаствовать в соревнованиях несмотря на пандемию ковид-19. Я очень доволен своим результатом и просто рад вернуться на татами. Рюдзю Нагаяма победитель в категории до 60 кг

В весе до 52 кг победу снова праздновала действующая чемпионка мира Ута Абе. Она добавила в свою коллекцию ещё одну золотую награду, которую ей вручил Мохаммед Мериджа, директор по образовательным программам международной федерации дзюдо.

В категории до 66 кг на верхнюю ступень подиума поднялся Ан Баул из Южной Кореи. В финале он одолел монгольского спортсмена Басхуу Йондонперенлея. Бронзовую медаль в этой категории завоевал россиянин Арам Григорян. Награды вручил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ойбек Касымов.

Третье "золото" в копилку сборной страны Восходящего солнца положила Момо Тамаоки. В финальном матче японка применила удушающий приём, и вынудила соперницу сдаться. Однако Лень Чень Лин из команды Тайваня не только завоевала серебряную медаль в весе до 57 кг, но и выполнила самый зрелищный бросок первого дня соревнований.