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Второе рождение Гентского алтаря

Второе рождение Гентского алтаря
Авторское право
AFP
 Daria Ivanova
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Алтарь, расписанный братьями ван Эйк в середине ХV века, вернулся в собор Святого Бавона, расположенный в бельгицском городе Гент.

С 2012 года алтарь находился на реставрации, во время которой выяснилось, что его центральная часть с ягненком была переделана в ХVI веке.

Основная трудность заключалась в том, чтобы убрать более поздний верхний слой краски. Мы, конечно, не рисковали оригиналом, как никогда не рискуем при реставрации, тем более учитывая то, что мы работали с таким значительным произведением искусства. Мы потратили немало времени на то, чтобы выявить закрашенные места, а также выяснить, возможно ли обнажить оригинал, не навредив ему.
Мари Постек
реставратор алтаря

После реставрации мир искусства был удивлен «пугающе человеческим» лицом Агнца. Есть предположения, что оно было закрашено именно для того, чтобы скрыть это "божественное" лицо на месте морды животного.

Несмотря на слабое освещение в соборе Святого Бавона, центральная панель производит неизгладимое впечатление.

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