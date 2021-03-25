Covid-19 и риск тромбоза

Причина около трети летальных исход среди пациентов с Covid-19 — тромбоз. У 60% попавших в реанимацию был эпизод с закупоркой сосудов. В целом в Европе в результате тромбоза каждую минуту умирает человек.

Из-за пандемия коронавируса проблема усугубилась, говорит Хосе Мануэль Сория, возглавляющий отделение генетических исследований в барселонском госпитале "Сан-Пау".

"Тромбоз зачастую не диагностируется у пациентов с Covid-19, но его влияние на состояние больных очень значительное, именно поэтому Международное общество по изучению тромбозов и гемостаза с марта рекомендует лечить заболевших Covid-19 с применением никзомолекулярного гепарина, то есть проводить профилактику", — объясняет доктор.

Исследовательская группа под руководством доктора Хосе Мануэля Сории в течении последнего года занималась разработкой алгоритма, который позволит выявлять пациентов с повышенным риском тромбоза. Предварительные результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Опасения, связанные с риском закупорки сосудов, вышли на передний план на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся вакциной Astrazeneca. Вместе с тем Международное общество по изучению тромбозов и гемостаза рекомендовало к использованию это препарат".

Европейское агентство лекарственных собирает дополнительную информацию, чтобы получить более глубокое понимание наблюдаемых осложнений и потенциального риска.