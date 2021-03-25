Афроинфлюенсеры покоряют итальянский TikTok

В одной из торговых галерей Милана Аида Диуф Мбенгуэ готовит новое видео для TikTok. Популярность в соцсетях 19-летней уроженки Сенегала, которую родители привезли в Италию еще ребенком, растет с каждым днем. Сегодня за ее веселыми танцами в хиджабе следят более 330 тысяч подписчиков. Но не все проходит гладко. Девушка уже не раз сталкивалась с проявлениями расизма.

"В мой адрес звучали такие дискриминационные высказывания, как слово на букву "н". Меня обзывали "обезьяной", говорили "Уезжай домой!", обещали броситься в меня бананом... Но, в конце концов, ты понимаешь, что обычные люди просто пытаются сделать тебе больно. И над этим можно только посмеяться, а потом все забыть", - говорит она.

Аида входит в онлайн-сообщество афроинфлюенсеров, созданное Мустафой Таимом в мае 2020 года. Цель его членов - заставить Италию прислушаться к голосу нового поколения детей мигрантов.

Итальянский дизайнер и активистка Black Lives Matter Стелла Джин объясняет, почему это необходимо: "То, чем занимается Аида, очень важно не только для нее самой, но и целого поколения новых итальянцев. Путь к новой Италии мультикультурализма необратим. Хотя некоторые расисты, так называемые "пуристы", и будут несколько расстроены тем, что я скажу, но, к счастью, у Италии сегодня новое лицо. Мы никуда не уедем. Население страны растет почти что только за счет детей мигрантов".

Согласно официальным данным, примерно 9% 60-миллионного населения Италии - выходцы из других стран. Из них пятая доля прибыла с африканского континента. Почти 20% появившихся на свет в 2020 году детей рождены в семьях мигрантов.