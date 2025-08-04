68 африканских мигрантов погибли в результате опрокидывания их лодки у берегов Йемена

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По данным ООН, 68 человек погибли и более 70 пропали без вести после того, как в воскресенье у берегов Йемена затонула лодка с мигрантами.

Это последнее из серии кораблекрушений у берегов Йемена, в которых погибли уже сотни африканских мигрантов, спасающихся от нищеты и конфликтов в надежде добраться до богатых арабских стран Персидского залива.

Судно, на борту которого находились 154 мигранта из Эфиопии, затонуло в Аденском заливе, недалеко от южной йеменской провинции Абьян. По словам главы представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Йемене Абдусаттора Эсоева, только 12 мигрантов, находившихся на борту судна, выжили после аварии.

Эсоев добавил, что тела 54 мигрантов выбросило на берег в районе Ханфар. Еще 14 человек были найдены мертвыми и доставлены в больничный морг в Зинджибаре, столице провинции на южном побережье Йемена.

Управление безопасности Абьяна сообщает, что в связи с большим количеством погибших и пропавших без вести мигрантов проводится масштабная поисково-спасательная операция. Оно отметило, что уже извлечено большое количество тел погибших, которые были разбросаны по всему побережью.

Йемен по-прежнему является основным маршрутом для мигрантов из стран Востока и Африканского Рога, пытающихся добраться до стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) в поисках работы, несмотря на разрушительную гражданскую войну, длящуюся уже более десяти лет.

Контрабандисты часто берут мигрантов на опасные и переполненные суда и переправляют их через Красное море или Аденский залив. В последние месяцы ООН подтвердила, что сотни африканских мигрантов погибли во время этих опасных путешествий.

По данным МОМ, в марте два человека погибли и еще 186 пропали без вести после того, как четыре лодки с сотнями мигрантов затонули у берегов Йемена и Джибути.

В 2024 году в Йемен прибыло более 60 000 африканских мигрантов, что примерно на 38% меньше, чем в 2023 году, когда их число превысило 97 000. МОМ утверждает, что это снижение объясняется усилением патрулирования акватории йеменскими и региональными властями.