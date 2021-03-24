Еврокомиссар по расширению: "Помогая соседям, ЕС отстаивает свои интересы"

Евросоюз взял на себя обязательства помогать соседним странам-партнёрам в период пандемии. Речь идёт не только о поставках вакцин. Мы имеем в виду предоставление трёх миллиардов евро в виде экстренных займов - или макрофинансовой помощи - 10 государствам, которые сильнее других пострадали от кризиса.

Молдавия, одна из беднейших стран Европы (находящаяся, как любят говорить в Брюсселе, у дверей Евросоюза), значительно пострадала от эпидемии коронавируса. Здесь, в одном из аграрных районов страны, владельцы молочных ферм столкнулись с сильной засухой. Эпидемия еще больше усложнила их и без того непростую финансовую ситуацию.

"В обстоятельствах, о которых все знают, мы не смогли привозить необходимые животным корма из-за границы. Из-за закрытия местных магазинов наши фермы лишись и другого нужного сырья. В такой ситуации многим хозяйствам не удалось достичь финансового равновесия, людям пришлось принимать тяжелое, но необходимое для рентабельности решение забить скот...", - говорит Анна Панкрат, президент Молдавской ассоциации молочной промышленности.

Фермеры - не единственные, кто пострадал. Экономика в целом покачнулась, что привело к сокращению налоговых поступлений государства, и без того ослабленного отчислениями на меры по борьбе с эпидемией и социальную поддержку населения.

Чтобы компенсировать недостаток госпомощи, в наиболее отдалённых деревнях в дело вступили неправительственные организации, в первую очередь Красный крест. Стоящая перед ними задача огромна: "Список людей, живущих в абсолютной нищете, не переставал расти, и по мере того, как он удлинялся, государству становилось труднее поддерживать их всех", - объясняет Даниэла Севчук, национальный координатор Красного Креста.

До начала пандемии ситуация в Молдавии была непростой: средний месячный доход здесь не превышает 350 евро, более четверти работоспособного населения покинули страну. С 2010 года Евросоюз дважды выделял Кишиневу макрофинансовую помощь. Благодаря этому, в 2019-м рост ВВП Молдавии составлял 3,6 %; безработица не превышала 5,1 %. Правительство планировало начать реализацию амбициозной программы создания общественной инфраструктуры, но пандемия перетасовала карты иначе.

"В апреле прошлого года Евросоюз предоставил бывшей советской республике экстренный заём в размере 100 миллионов евро. Мы спросили у президента Майи Санду, как эта макропомощь Евросоюза поможет её стране выйти из тяжелого положения", - передаёт из Кишинёва наш специальный корреспондент Гийом Дежарден.

"Наша экономика крайне нуждается в этой помощи. В прошлом году молдавский бизнес вообще не получил финансовой поддержки. В текущем бюджете средств на поддержание экономики на плаву не заложено. А это означает потерю рабочих мест, потерю доходов и для очень многих это означает рост бедности", - заявила Euronews Майя Санду.

Заём сопровождается чёткими условиями: первые 50 миллионов были переведены в ноябре прошлого года, остальное Центральный банк Молдавии получит только в случае начала реформ, цель которых - борьба с коррупцией, укрепление правового государства, оптимизация экономического управления.

"Я поддерживаю эти условия, - заявила далее Майя Санду. - Я поддерживаю условия, которые соответствуют требованиям народа о надлежащем управлении. Налогоплательщики ЕС хотят знать, что деньги, которые они предоставляют молдавским гражданам, доходят до них и оказывают им реальную помощь, а не расхищаются коррумпированными людьми, в том числе в парламенте страны, других государственных структурах".

Думитру Пинтеа - член экспертной группы (Expert Grup), задача которой - отслеживать выполнение увязанных с предоставлением займа условий. По его мнению, поставленной цели удастся достичь только при наличии кардинальных политических сдвигов в ближайшие недели.

"По данным на сегодня, Молдавия вряд ли сможет выполнить предварительные условия займа: в настоящее время у Республики нет полномочного правительства, которое могло бы осуществить реформы. С другой стороны, у него нет поддержки в парламенте, большинство депутатов настроены против реформ и против условий предоставления займа", - считает эксперт.

Молдавия не исключение. Осуществление реформ является неизменным условием для выделения макрофинансовой помощи и другим девяти государствам.

На каких именно условиях Брюссель протягивает нуждающимся государствам "руку макрофинансовой помощи"?

Еврокомиссия выделяет 3 миллиарда евро на экстренные займы 10 европейским странам с целью смягчить тяжелейшие экономические последствия пандемии. В их число входят государства-кандидаты на вступление в ЕС, потенциальные кандидаты и просто соседние страны. Эти средства, называемые "макрофинансовая помощь", предоставляются в основном в форме займов - на очень выгодных условиях и под низкие проценты. Как правило, они выплачиваются Центральному банку данной страны и используются правительством для стабилизации государственных финансов. Чтобы получить эти деньги, государства должны подписать кредитную программу с Международным валютным фондом и выполнить условия,в частности: гарантировать соблюдение прав человека, осуществить демократические, экономические и управленческие реформы, эффективно бороться с коррупцией.

Мы встретились в Брюсселе с Оливером Вархели - еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства и поинтересовались у него, почему выделение макрофинансовой помощи так важно сегодня?

Оливер Вархели, еврокомиссар: Европа не сможет стать безопасной и процветающей до тех пор, пока её соседи не станут такими же безопасными и процветающими. "Безопасный" значит положить конец пандемии коронавируса; "процветающий" значит преодолеть экономические последствия вызванного пандемией кризиса.

Наоми Ллойд, корреспондент Euronews: А что вы скажете нашим зрителям, которые задаются вопросом, почему деньги ЕС тратятся за пределами Европы?

Оливер Вархели, еврокомиссар: Чтобы достичь наших целей, мы должны принимать участие в жизни этих стран. А это означает помочь им удовлетворить их насущные потребности, добиться того, что они считают своим приоритетом. Одним словом - создать ЗА пределами Европы мир, который будет похож на Евросоюз. У нас есть возможности, чтобы создать в этих странах предсказуемый предпринимательский климат, дать возможность нашим компаниям инвестировать в их экономику. Это означает увеличить обмен с названными государствами в таких областях, как торговля, туризм. Вот что такое создать стабильность и безопасность вокруг нас.

Наоми Ллойд, корреспондент Euronews: В репортаже нашего корреспондента эксперт считает маловероятным, что Молдавия сможет (ведь не все в руководстве хотят этого) провести экономические реформы, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС. Насколько Вы обеспокоены этим?

Оливер Вархели, еврокомиссар: Я этим не обеспокоен. Я встречался с президентом Молдавии, на мой взгляд , взятые ею обязательства весьма солидны. Я очень надеюсь - в интересах страны - что они выполнят все условия. В этом прежде всего заинтересован не Евросоюз, а Молдавия. Эти условия мы прорабатывали вместе. В интересах молдавского народа воплотить все реформы, потому что это сделает их судебную систему, их экономику гораздо более жизнеспособными, поможет им оставить позади пандемию и кризис.

Наоми Ллойд: - Господин еврокомиссар, большое спасибо за Ваше интервью программе "Реальная экономика.