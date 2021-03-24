Парламент Армении отменил военное положение в стране

Национальное собрание Армении отменило военное положение, введённое из-за войны в Нагорном Карабахе. Эту инициативу выдвинули оппозиционные фракции, её поддержал и правящий альянс «Мой шаг». В итоге за отмену военного положения проголосовали 118 из 132 парламентариев.

Решение было принято на фоне политического кризиса после соглашения о прекращении боевых действий и передаче Азербайджану контроля над рядом районов Карабаха. В Баку назвали это разгромом Еревана, Армению охватили антиправительственные демонстрации. Отставки премьер-министра Никола Пашиняна потребовало и военное руководство. Глава правительства расценил это как попытку переворота и объявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Генерал не признаёт законность этого решения.

В условиях политического кризиса правящий блок отказывался отменять военное положение. Критики правительства заявляли о политизированности этого вопроса. По их мнению, действующие власти опасаются, что в парламенте будет поставлен вопрос об отставке правительства.

Накануне голосования по военному положению спикер Арарат Мирзоян заявил, что альянс «Мой шаг» готов «продемонстрировать знак доброй воли». По его словам, свою роль сыграло соглашение между Пашиняном и лидерами оппозиции о проведении досрочных выборов 20 июня.