Пашинян ушёл в техническую отставку

Правительство Армении ушло в отставку для проведения досрочных выборов. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян на основании прошения премьер-министра Никола Пашиняна, который пообещал снова бороться за пост главы правительства.

Я посчитал важным уйти в отставку именно сегодня, в «День гражданина». Это важно, это показывает, что власть, которую я возвращаю гражданам, — та же самая, которую я получил от граждан Армении. Мы с уважением отнесёмся к воле народа. И мы, без сомнения, выполним свой долг перед гражданами. Если народ решит, что я больше не должен быть премьер-министром, я буду уважать это решение. Никол Пашинян премьер-министр Армении

Соглашение о досрочных выборах было достигнуто в ходе политических консультаций трёх парламентских фракций с президентом Армении. Чтобы реализовать эти договорённости в соответствии с Конституцией, парламент должен дважды отвергнуть кандидатуру премьер-министра, после чего его можно будет распустить.

Предполагается, что досрочные выборы помогут выйти из политического кризиса, разразившегося после завершения войны в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняла премьер-министра в предательстве родины. Пашинян заявлял, что был вынужден согласиться на передачу многих районов под контроль Азербайджана, чтобы избежать ещё большей катастрофы.