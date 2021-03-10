Начальник Генштаба Армении освобожден от занимаемой должности - Пашинян

Обновление.

Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба, сообщили в пресс-службе армянского лидера, это передает РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что глава Армении отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба, он также не стал направлять проект указа в КС страны, что предполагает автоматическую отставку высшего армейского чина.

Позднее в пресс-службе президента уточнили, что Армен Саркисян оспорил в высшей юридической инстанции не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС, в том числе порядок увольнения высших военоначальников.

Ранее в среду со ссылкой на премьер-министра Армении сообщалось, что начальник Генерального штаба республики Оник Гаспарян был освобожден от занимаемой должности.

А вот что происходило за несколько часов до этого.

В Ереване по призыву лидера политического объединения "Движение за спасение родины" Манукяна его сторонники пришли к зданию парламента.

Оппозиция требует отставки премьера Пашиняна.

Участники протестов предполагали, что 9-го марта истекает срок обращения в Конституционный суд президента страны по поводу указа об увольнении начальника Генштаба Армении Гаспаряна. Поздно вечером канцелярия главы государства опровергла эти предположения, подчеркнув, что "крайнего срока для обращения в КС не существует", и что президент уже попросил проверить указ премьера на предмет его соответствия Основному закону страны.

Нынешнее обострение в Армении началось после того, как в конце февраля высшие армейские чины призвали к отставке Пашиняна.

Сам премьер назвал это "попыткой военного переворота", и тут же отправил президенту Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Есть сведения, что оппозиция провела уже две встречи с Саркисяном, на которых обсуждался вопрос отставки Гаспаряна.

В ноябре Армения подписала соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Она вернула Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Агдамским и Лачинским районами, кроме Лачинского коридора шириной 5 км, который в настоящий момент контролируют российские миротворцы.