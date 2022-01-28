Поздний Боттичелли "ушел" за 45 миллионов

Картина "Муж скорбей" кисти великого Боттичелли продана на аукционе Sotheby’s за 45 с лишним миллионов долларов при стартовой цене в 40 миллионов. Торги длились семь минут, имя покупателя не разглашается. На аукцион картина попала из частной коллекции, где находилась с 1963 года.

Специалисты ожидали, что за эту позднюю работу Боттичелли заплатят больше.

Кристофер Апостол, куратор отдела живописи дома Sotheby’s в канун торгов отметил, что рынок полотен старых мастеров сохраняет свой высокий уровень востребованности, а данную картину охарактеризовал как "обладающую мощным визуальным воздействием".

"Муж скорбей" датируется предположительно 1500 годом, полотно изображает Иисуса Христа в окружении ангелов, которые предсказывают ему Голгофу. В определенное время у специалистов возникали сомнения об авторстве Боттичелли, что, возможно, сказалось на цене картины на торгах.