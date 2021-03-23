НАТО готовится к саммиту

Во вторник в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов Североатлантического альянса.

Предполагается, что министры уточнят детали повестки дня саммита НАТО, который должен состояться в четверг.

Главным пунктом дискуссий станет обсуждение стратегии блока в течение ближайшего десятилетия, Инициатива получила название "НАТО-2030". Речь идет о том, какие вызовы существуют в настоящее время, как на них требуется отвечать, и какие действия следует предпринять для обеспечения глобальной безопасности.

Госсекретарь США сообщил, что намерен восстановить полноценное партнерство США с другими членами военно-политического союза.

В среду к обсуждению присоединятся министры иностранных дел Финляндии и Швеции, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Главной темой станет Россия.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Модель поведения Россия на международной арене и то, что происходит внутри этой страны потребовало от нас изменений в политике, пожалуй, самых глубоких с момента окончания "холодной войны". Мы разместили военный контингент на наших восточных рубежах, что потребовало увеличения ассигнований. Второй важный аспект, который мы затронем - это кибербезопасность и киберзащита".

Не останется без внимания ситуация в горячих точках и урегулирование региональных конфликтов, таких, как, к примеру, в Афганистане, где начало переговоров по мирному процессу буксует, несмотря на усилия как дипломатов, так и военных.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, находящийся в азиатском турне, несколько дней назад побывал в Кабуле, где провел переговоры с правительством страны.