НАТО пока не выводит свои войска из Афганистана

Министры обороны стран НАТО на двухдневной видеоконференции отложили принятие решения о выводе своих войск из Афганистана к сроку, который ранее был согласован Соединёнными Штатами и Талибаном. Уровень насилия в этой стране признан пока слишком высоким. Об этом объявил в брюссельской штаб-квартире генеральный секретарь альянса:

«Мы верим, что ещё есть время для достижения прогресса в политическом урегулировании до крайнего срока - 1 мая, - сказал Йенс Столтенберг. - Наше внимание сосредоточено на мирном процессе, и мы сделаем всё возможное, чтобы он был успешным».

В Афганистане остаётся более 10 тыс военнослужащих НАТО, из которых около четверти - американцы. Но весь контингент полагается на оборудование, транспорт и снабжение из США.

Предыдущий президент Дональд Трамп пренебрежительно относился к НАТО, но Джо Байден возвращает Вашингтону ведущую роль в альянсе.

Между тем, сотрудник Международного института стратегических исследований предполагает, что задержка с обещанным Талибану выводом натовских войск может лишить его стимула к дальнейшим переговорам и осложнить достижение мира в ближайшей перспективе:

«Талибан всё ещё атакует. Он возможно, захочет проверить на прочность администрацию Байдена, - сказал Фабрис Потье. - Поэтому я думаю, что нам нужно пристегнуться ремнями на следующие 6 или 12 месяцев в ожидании наступления со стороны талибов. Они хотят проверить, насколько далеко готова зайти новая администрация США ».

Министры обороны также выразили обеспокоенность новым усилением в Ираке террористических группировок. На встрече решено увеличить присутствие НАТО в этой стране с 500 военнослужащих в настоящее время до 4000. Их задачей будет, в основном, подготовка иракской армии.