Министры обороны НАТО обсуждают бюджеты и уход из Афганистана

Министры обороны стран НАТО проводят по видеосвязи первую встречу после прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. «Расходуйте больше» - с таким призывом обратился к своим коллегам новый глава Пентагона Ллойд Остин. На данный момент только восемь членов альянса тратят положенные 2% ВВП на оборону. С американцем согласился Генеральный секретарь НАТО:

«Различные администрации США, республиканцы и демократы, доносили до Брюсселя одинаковое послание о необходимости справедливого разделения финансового бремени в нашем альянсе, - сказал Йенс Столтенберг. - Нам нужно больше инвестировать в оборону не ради того, чтобы угодить Соединённым Штатам, а чтобы укрепить нашу безопасность. Потому что мы строим перед лицом более опасного мира, где существует жёстокий фундаментализм, так называемое «Исламское государство". Мы видели это в Ираке, Сирии и других местах. Более напористой стала Россия, поднимается Китай, растут кибер- и гибридные угроз - всё это вместе ".

Другой вопрос в повестке дня министерской встречи - как долго держать в Афганистане примерно 10 тыс военнослужащих США и НАТО. Генсек допустил возможность отложить вывод войск на более позднюю дату, чем та, что была согласована Америкой и Талибаном в прошлом году.

«Есть крайний срок - 1 мая. Но обещание покинуть Афганистан основано на условиях. Наше присутствие там основано на условиях. Сейчас НАТО делает все возможное, чтобы поддержать мирный процесс и полное выполнение сделки. Мы уйдем только тогда, когда время для этого будет верным».

Ожидается, что министры НАТО также согласятся начать расширенную миссию в Ираке с участием советников. Её цель - обучить большое число сотрудников органов безопасности по всей стране.