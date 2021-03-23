ФРГ: "новая пандемия" и новые ограничения

"В Германии - новая пандемия", - это цитата из заявления канцлера Меркель, сделанного на пресс-конференции, в ходе которой глава правительства сообщила об ужесточении ограничений, вводимых дополнительно на период пасхальных праздников.

За несколько часов до выступления Меркель Институт Роберта Коха, который анализирует статистистику заболеваемости, сообщил, что уровень заражений по стране превысил отметку в сто инфицированных на сто тысяч человек, которая была установлена как критическая.

Локдаун во всех 16 федеральных землях ФРГ продлится до 18 апреля.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "1-го и 3-го апреля будут действовать ограничения на любые социальные контакты вне семейного круга, с 1-го по 5-ое апреля запрещены любые сборища, эти правила будут действовать весь период пасхальных каникул".

В свою очередь в ВОЗ указали на рост не только заражений, но и летальных исходов от КОВИД-19, который наблюдается в разных регионах мира в течение последних дней.

Второе обстоятельство, которое беспокоит международную организацию - это неравномерное распределение профилактических противокоронавирусных препаратов, предназначенных для прививок.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Разница между количеством тех, кто был вакцинирован в богатых странах и в бедных, увеличивается каждый день. Программа Covax создана с целью помочь преодолеть это неравенство, но, к сожалению, мы видим, как ситуация становится все более гротескной. Тут резонно заметить - когда богатые страны говорят о солидарности, что, собственно, они имеют в виду?".r

В Испании возобновлена вакцинация препаратом от AstraZeneca, в иберийском королевстве власти решили распространить его применение для тех, кому уже исполнилось 65 лет.

В свою очередь, шведско-британская фармкомпания опубликовала результаты исследования - оно проводилось в США - согласно которым эффективность вакцины для этой возрастной категории подтверждается.

Каролина Диас, министр здравоохранения Испании: "Наши будущие решения будут зависеть от итогов новых научных работ. Американские специалисты установили, что AstraZeneca вызывает прочный иммунный ответ и у тех, кто старше 65 лет. Но пока у нас на руках лишь пресс-релиз, а нам нужны более подробные документы".

Коронавирусом уже заразились свыше 124 миллионов человек, а от вызванного им заболевания умерли почти два миллиона 800 тысяч пациентов.

Грядущие весенне-летние месяцы, прежде бывшие сезоном отпусков и каникул, станут в этом году периодом массовых вакцинаций.

Тем временем ответственный за прививочную кампанию во Франции профессор Фишер предупредил, что возвращение к так называемой нормальной жизни возможно не ранее осени, и то, в лучшем случае.