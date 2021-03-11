Коронавирус: вакцинодром в аббатстве

В Вестминстерском аббатстве, где покоятся Теннисон и Диккенс, и где венчались и нынешняя королева, и ее старший сын, и следующий в очереди за ним на престол принц Уильям, развернут прививочный лазарет: работа по вакцинации подданных монарха продолжается без выходных и перерывов, власти считают, что благодаря именно этой профилактической мере постепенно удается взять пандемию под контроль.

Один из тех, кто пришел сделать угол - знаменитый актер, драматург и писатель Стивен Фрай.

Он воодушевлен: "Потрясающе, просто необыкновенно - в таком значимом для нас месте получить прививку. По-моему, вакцинодром развернут и в Музее науки, так что происходящее в этом направлении может внушать только оптимизм".

Власти отмечают, что треть населения страны уже получила первую дозу вакцины.

Но Британия остается самым пострадавшим от COVID-19 государством в Западной Европе с его более чем четырьмя миллионами заразившихся и без малого 125 тысячами летальных исходов.

В Италии, где новый премьер поставил во главе кампании вакцинации генерала, решения принимаются армейские, и под центры для прививок отдаются выставочные залы и конгресс-холлы, как, к примеру, вот этот, La Nuvola, находящийся в Риме.

Дориана Фуркас, одна из архитекторов, создавших La Nuvola, говорит: "Мы очень долго разрабатывали проект этого конгресс-холла, несколько лет, и когда видишь, что он используется во время пандемии как прививочный хаб, разумеется, нельзя не испытывать эмоций. Рада, что здание, которое мы построили, пригодилось и для этой функции, мы выбираемся из пандемии, объединив усилия".

На Мальте ужесточены ограничительные меры: закрыты заведения общепита, ночные клубы и других развлекательные учреждения. Ресторанам, расположенным при гостиницах, разрешено обслуживать только постояльцев.

Срок действия локдауна - до 11-го апреля.

В мире за год пандемии коронавирусом заразились почти 119 миллионов человек.