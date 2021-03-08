Европа наперегонки с коронавирусом

В Германии, в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы. Ситуация с Covid-19 в стране, по словам властей, "стабилизировалась" - на 100 тысяч жителей приходится примерно 50 случаев заражения. Снизился уровень смертности от коронавируса. Число пациентов в реанимационных отделениях идёт на убыль.

"Конечно, это здорово - наконец, снова нормально заниматься спортом после трёх месяцев просто бега и отжиманий дома. Несмотря на то, что остаются ограничения - маски и прочее, - это всё-таки глоток свободы", - говорит этот прохожий.

Франция, власти которой попали под шквал критики за медленный старт вакцинации, резко ускорила её темпы. По стране открыты сотни работающих даже по субботам прививочных центров. В них переоборудовали четыре крупных военных госпиталя.

"Долой маски!" "Да здравствует свобода!" - лозунги, с которыми около 3000 демонстрантов собрались перед зданием правительства в столице Румынии в знак протеста против вакцинации и введения "вакцинных паспортов". Накануне решением властей в Бухаресте уже не впервые закрылись бары и рестораны. Как минимум на две недели.

Италия стала первой страной в Европе с числом смертей от коронавируса, превысившим 100 тысяч. Такие данные представило министерство здравоохранения республики. Согласно этому отчёту, умерли свыше 100 100 заразившихся коронавирусом, за последние сутки этот показатель увеличился на 318 человек. Самыми пострадавшими от пандемии регионами стали Ломбардия (ок. 30 тыс. умерших), Эмилия-Романья (ок. 11 тыс.), Пьемонт и Венето (10 тыс. умерших).

С римского вокзала Термини отправился поезд с необходимым для вакцинации медицинским оборудованием. По плану, там будут прививать по полторы тысячи итальянцев в день. Кроме того, на десятке железнодорожных станций по всей стране развернут пункты вакцинации. Из-за роста числа заражений два региона помещены в оранжевую зону, один - Кампания - в красную.