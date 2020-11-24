Евросоюз пытается влиять на ситуацию в Афганистане

Европейский Союз подтвердил свою солидарность и партнерство с Афганистаном, пообещав ему 1,2 млрд евро в период 2021–2025 годов в виде чрезвычайной и долгосрочной помощи. Об этом объявлено на конференции в Женеве под названием «Мир, процветание и опора на собственные силы».

Участники согласились с тем, что продолжающееся в Афганистане насилие может подорвать мирный процесс, начавшийся в феврале 2020 года с подписания мирного соглашения между США и Талибаном.

После этого число афганцев, убитых и раненых в ходе конфликта, растёт почти прежними темпами. С января по октябрь погибло почти 6 тыс гражданских лиц. Среди них 31% составляют дети, а женщины - 13%.

О ходе мирного процесса рассказал специальный посланник ЕС в Афганистане Роланд Кобиа:

«Мы должны понять, что в этих переговорах после Дохинского соглашения между США и Талибаном было пять глав или тем. Четыре были завершены. Единственная, которая осталась, - это прекращение огня. Поэтому я думаю, что у международного сообщества есть право, долг и ответственность - требовать от талибов выполнения своих обязательств перед миром, прекращения кровопролития не завтра, а сегодня. Прекращение огня не должно быть концом процесса, потому что этот процесс может занять довольно много времени. Он может занять месяцы, а может и годы. "

Афганцы находятся на втором месте среди национальностей по количеству подаваемых заявление на убежище в ЕС по состоянию на март 2020 года. Роланд Кобиа отметил географическую близость Афганистана с Европой:

«В прошлом мы видели, что нестабильность, исходящая из Афганистана, достигала таких частей мира, как Европа. Из нелегальных иммигрантов в Европе сегодня большинство – это афганцы. Мы должны найти способ решить эту проблему и устранить её первопричины. Есть также проблема наркотиков. Афганистан – ведущий производитель героина в мире. Так что существует целый ряд проблем, включая экстремизм, насилие, радикальные идеологии. Все эти вещи могут быть экспортированы из Афганистана и доставлены в наши страны».

Возглавляемые американцами войска присутствуют в Афганистане почти два десятилетия.

Специалист по стратегическим вопросам организации Rasmussen Global Фабрис Потье напоминает, что все это время талибы добивать вывода войск США:

«Я вижу, что Трамп оставляет на прощанье ядовитый подарок Байдену, объявляя о выводе американских войск. Скорее всего, избранному президенту вскоре придется отменить это решение и подтвердить, что нынешний уровень вооруженных сил Соединённых Штатов в Афганистане является оптимальным и будет таким до тех пор, пока не будет заметных улучшений ситуации на месте".

Как добавил Потье, единственное, что может ЕС в состоянии сделать, - это выписать Афганистану большой денежный чек. Но в целом, по словам эксперта, у Европы мало рычагов воздействия как на мирные переговоры в Афганистане, так и на развитие событий в этой стране.