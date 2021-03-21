Прокурор Италии требует суда над Сальвини

Прокуратура Италии требует суда над экс-главой МВД и лидером крайне правой партии Лига Маттео Сальвини. Его обвиняют в незаконном задержании людей и превышении служебных полномочий в связи с решением двухгодичной давности не принимать судно с мигрантами. Предварительное рассмотрение дела проходит сейчас в суде Палермо, который должен решить, удовлетворять ли ходатайство прокурора.

Сальвини заявляет, что его совесть чиста, и что суда он не боится:

"Я предоставляю судьям решать, заслуживает ли министр, защищавший свою страну в соответствии с законом, 15 лет тюрьмы или, наоборот, тюрьмы заслуживают те, кто ставит под угрозу жизни тысяч людей".

Речь идёт о событиях лета 2019 года, когда Маттео Сальвини, тогдашний глава МВД Италии, не позволил спасательному судну НПО Open Arms пришвартоваться ни в одном из портов своей страны.

Судно, на борту которого находились 163 человека, оставалось в море в течение 21 дня, прежде чем ему был назначен безопасный порт для высадки. Иск подали 18 юридических лиц, в том числе НПО Open Arms и городской совет Барселоны. Мэрия города выделила организации 500 тысяч евро и требует компенсации материального ущерба. 17 апреля судья Лоренцо Иннанели решит, состоится ли судебный процесс.

История с мигрантами и Сальвини привела к правительственному кризису в Италии и к роспуску первого кабинета премьер-министра Джузеппе Конте. Новый кабинет был сформирован на основе другой коалиции.