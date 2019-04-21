Задержаны восемь подозреваемых

На Шри-Ланке арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов, прогремевших здесь в воскресенье утром, во время пасхальных празднований. Власти уже назвали произошедшее терактом, за которым стоят религиозные экстремисты, между тем, никто до сих пор не взял на себя ответственность за произошедшее. Имена задержанных не сообщаются. В ходе спецоперации по их поимке погибли трое полицейских.

Всего на острове прогремело восемь взрывов – в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Нападению террористов подверглись католические церкви и фешенебельные гостиницы. Жертвами терактов стали уже по меньшей мере 215 человек, в том числе не менее 35 иностранцев – граждан Великобритании, Нидерландов, Португалии, Турции, Индии и Китая. Около 500 человек получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

Власти объявили о введении в стране комендантского часа, который будет действовать с шести вечера до шести утра. Кроме того, ограничен доступ к социальным сетям, что объясняется необходимостью предотвратить распространение ложной информации и слухов. В местном аэропорту усилены меры безопасности.

На Шри-Ланке долгие годы продолжался вооружённый конфликт между центральным правительством и военизированным движением «Тигры освобождения Тамил Илама», при этом в стране нередко происходили теракты. Но после того, как 10 лет назад «Тамильские тигры» объявили о прекращении огня, ситуация в стране была заметно спокойнее.