Италия: забастовка на Amazon

От 30 000 до 40 000 человек приняли участие в однодневной забастовке сотрудников Amazon в Италии, организованной тремя национальными профсоюзами после того, как из переговоры с представителями интернет-магазина зашли в тупик. Бастующие требуют от гиганта онлайн-торговли улучшения условий труда, а от итальянских потребителей - проявить солидарность и на сутки отказаться от покупок на Amazon:

"Сложность связана с давлением, которое они всегда оказывали на нас, особенно на вновь прибывших рабочих".

"У нас много проблем, мы работаем с большой нагрузкой: отправляем в среднем 100–120 и даже 180 посылок за раз, они должны положить этому конец".

Сотрудники Amazon в Италии и раньше проводили забастовки, но не в таких масштабах. Это первая коллективная акция, которая затронула всю цепочку поставок Amazon, включая её хабы и пункты доставки.

В прошлом году треть сотрудников депо в центральной Италии ушли из-за проблем со здоровьем во время пандемии. В минувшем феврале сотни водителей Amazon устроили забастовку в итальянской Вигонце из-за, по их словам, безумного темпа работы, недостаточной защиты от Covid-19 и низкой заработной платы.

Нынешняя забастовка была объявлена через два месяца после того, как Amazon объявила о своём намерении открыть ещё два логистических центра в Италии, выделив на это 230 млн евро. С момента начала своей деятельности на Апеннинах 10 лет тому назад компания инвестировала в этот проект около 6 млрд евро.

Три поддерживающих национальных профсоюза обвинили Amazon в нежелании положительно решать проблемы, включая рабочие часы и бонусы, основанные на результатах. Они также утверждали, что онлайн-гигант был хронически недоступен для встреч и выступал против системы справедливости.

"Рабочие снова вынуждены действовать, чтобы их голоса были услышаны. Этого можно было бы легко избежать, если бы Amazon серьезно отнеслась к жалобам сотрудников", - сказала Кристи Хоффман, генеральный секретарь UNI Global Union, добавив, что её профсоюз поддерживает тех, кто просит справедливой оплаты и реалистичных целей во время этой жестокой пандемии.

Представитель компании назвал обвинения ложными, отметив, что в январе Amazon дважды встречалась с профсоюзами.