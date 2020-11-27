Европа: забастовки сотрудников Amazon

В Германии около 2500 сотрудников компании Amazon вышли на трёхдневную забастовку. Они требуют от корпорации проводить прозрачную и достойную зарплатную политику, платить честные налоги и следовать европейским нормам охраны окружающей среды, а также обеспечить ковидные стандарты безопасности сотрудников.

В заявлении профсоюзов указано, что за время пандемии стоимость Amazon достигла триллиона долларов, а её основатель Джефф Безос стал первым в истории человеком, личное состояние которого превысило 200 миллиардов.

Оливер Рётиг, глава регионального отделения UNI Europa

"Нам нужна поддержка правительств по всему миру, чтобы призвать Amazon платить. ЕС и Еврокомиссия должны сыграть в этом ключевую роль. Вот почему мы здесь. Мы хотим заставить их убедиться в том, что Amazon честно ведёт себя в отношении зарплат, влияния на окружающую среду, налогов, поддержки общества".

Аксель ван Винсберге, Progressive International

"Мы проводим манифестации и забастовки в четырёх странах, во многих городах по всему миру".

Из-за коронавирусных ограничений забастовщики заявляют, что не будут устраивать митингов и манифестаций. Стачку они постарались подгадать к сезонному пику продаж. Однако в заявлении Amazon указано, что происходящее не повлияло на работу, поскольку "большинство сотрудников остаются на рабочих местах". В Германии на Amazon работают более 16 тысяч человек, а в течение этого года, из-за резкого роста онлайн-торговли, нанято ещё около 10 тысяч временных сотрудников. Им компания обещает рождественские бонусы.