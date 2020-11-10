Amazon: второе расследование Еврокомиссии

Еврокомиссия начала второе антимонопольное расследование в отношении американской компании Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн торговли в Германии и Франции.

Как уточнила во вторник замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер, Брюссель также направил американской компании официальное послание со списком претензий в рамках первого расследования, начатого ещё в июле 2019 года.

"Amazon незаконными средствами препятствовал честной конкуренции на онлайн-рынке розничной торговли, - заявила она на брифинге в Брюсселе. - Еврокомиссия решила начать второе расследование в отношении компании и её бизнес-практики. Мы пришли к предварительному заключению, что Amazon злоупотребляла своим положением в качестве торговой платформы и площадки по предоставлению услуг в Германии и Франции и в качестве крупнейшей онлайн-платформы в Евросоюзе".

Маргрет Вестагер пояснила, что Amazon предоставляла большую видимости и другие незаконные преференции собственным товарам, по сравнению с товарами независимых продавцов, что явно ущемляло права последних.

"Мы определенно приветствуем этот шаг, - отреагировал на новость Оливье Рётинг изевропейского профсоюза UNI Global Union. - У нас давно имелись на руках чёткие доказательства монополистического поведения Amazon, Еврокомиссии давно пора было вмешаться".

Вестагер подчеркнула, что теперь, когда официальный список претензий направлен Amazon, Еврокомиссия ожидает от неё скорейшего юридического ответа. При этом она не считает, что расследование осложнит отношения с США, Брюссель надеется на их улучшение после победы Джо Байдена. "Это коммерческое расследование, которое не имеет политической составляющей", - добавила она.

Антимонопольные нормы ЕС предусматривают возможность обложения компаний-нарушителей штрафами в размере до 10 % от их годового оборота, то есть в случае с Amazon штраф может превысить 17 млрд долларов.-