Европа протестует против локдауна

Жители более 50 стран присоединились в субботу к всемирной акции протеста против коронавирусных ограничений. В Лондоне несколько тысяч человек прошли по центральным улицам, требуя отмены локдауна. Они призвали правительство снять запрет на проведение манифестаций, обвинив власти в применении диктаторских мер под предлогом борьбы с пандемией.

К протестному движению примкнули и в ряде городов Германии. В Касселе в антиковидной манифестации приняли участие около 20 тысяч человек. Они не соблюдали масочный режим и правила социального дистанцирования. Дошло до столкновений с полицией. Для усмирения демонстрантов стражи порядка применили дубинки, перцовый газ и водомет.

Не столь многочисленными и более миролюбивыми были акции в Хорватии, охватившие не только Загреб, но и другие города страны. Несмотря на то, что ограничения там не такие жесткие, как в других государствах, жителям предписано носить маски. Протестующие требовали отменить это правило.

С призывом ослабить ограничения и гарантировать право на работу и свободу передвижения обратились к властям Финляндии жители Хельсинки. Акция там была разрешена при условии, что демонстранты будут идти небольшими группами и в масках. Но это требование манифестанты не соблюдали.

А протестный марш в Варшаве совпал с возвращением практически полного локдауна в Польше. Эпидемическая ситуация в последнее время там значительно ухудшилась - каждый день число заражений коронавирусом увеличивается более чем на 25 тысяч.