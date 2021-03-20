Олимпиада жертвует болельщиками

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение в субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в пятистороннем формате. По словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, на первом месте всегда должна быть безопасность всех участников Игр, а также жителей Японии.

Томас Бах, президент МОК: "Нам придется принять ряд трудных решений. Это будут решения, которые могут потребовать от всех чем-то пожертвовать. И мы должны также попросить понимания у всех в отношении этих трудных решений".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.