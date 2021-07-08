Олимпиада в чрезвычайной ситуации

За две недели до начала Олимпийских игр в Токио, ранее перенесённых из-за пандемии, премьер-министр Японии Ёсихиде Суга объявил о введении в стране чрезвычайного положения, из-за чего присутствие зрителей на трибунах может быть ограничено или полностью отменено. В связи с этим в Токио в четверг прибыл глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вместе с японским правительством он обсудит, какие именно меры предпринять в создавшейся ситуации.

У входа в свой отель Бах издали поприветствовал репортёров и вошёл внутрь. В отеле глава Международного олимпийского комитета проведёт трёхдневный карантин.

Между тем участники Олимпиады уже прибывают в Японию. В столичном аэропорту Ханэда в четверг встречали британскую олимпийскую сборную.

Олимпийцы Уганды уже приступили к тренировкам в западной Японии после завершения карантина, но тесты на коронавирус двоих спортсменов дали положительный результат. Один был изолирован ещё в июне, когда команда прибыла в аэропорт Нарита недалеко от Токио. Второй положительный результат был зарегистрирован после переезда членов сборной в отель в городе Идзумисано в префектуре Осака, где находится их тренировочный лагерь.

Ни у одного из спортсменов с положительными результатами тестов симптомов COVID-19 не наблюдалось. Находившимся с ними в тесном контакте товарищам по команде также было предписано изолироваться в отеле.