В Болгарии задержали "российских шпионов"

В Софии задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (BNT) со ссылкой на свои источники.

По данным местных СМИ, речь идет о болгарских чиновниках, которые имели доступ к секретной информации. Власти официально задержание пока не подтверждают, но и не опровергают.

Как сообщается, подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации Государственного агентства национальной безопасности.

По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски. Точное количество задержанных не называется.

В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Посольство России в Софии заявляло, что со стороны Софии доказательств предоставлено не было. Москва отреагировала зеркально, выслав двух болгарских дипломатов.

В середине декабря персоной нон грата объявили российского военного атташе, которого болгарская прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной. В ответ Москва объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве.