Болгария объявила персонами нон грата двух россиян

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух дипломатов из России. Соответствующее уведомление МИД вручил российскому послу. Ранее в отношении дипломатов завели дело о шпионаже.

По данным прокуратуры, в 2017-2018 годах российские граждане собирали информацию — в том числе секретную — о механизмах избирательной системы страны, а также об энергетике и энергетической безопасности.

Сийка Милева, представитель генпрокуратуры Болгарии:

"Гражданин России собирал информацию, включая сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, в области энергетики и энергетической безопасности, и затем передавал её руководству российской разведывательной службы в Москве".

В российском посольстве заявили, что София не предоставила никаких доказательств деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, и Москва оставляет за собой право на ответные меры. Срок высылки пока неизвестен.

Это не первый подобный скандал между странами за последние несколько месяцев. В конце октября София уже выдворила одного российского дипломата также по обвинению в шпионаже, в ответ на что Москва предприняла аналогичный шаг.