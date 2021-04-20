Россия высылает двух болгарских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников Болгарского посольства в качестве ответной меры на высылку двух российских дипломатов из Софии в марте этого года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

В марте в Софии были задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Это уже не первый эпизод в череде шпионских скандалов в Болгарии. Так, в сентябре прошлого года София объявила персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства из-за подозрений в шпионаже. В декабре из Болгарии выслали российского военного атташе, которого прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В обоих случаях Москва указала на отсутствие доказательств и ответила зеркально.