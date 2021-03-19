Молдавия: трудности вакцинации

В Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги в Кишинёве, крупнейшем медицинском учреждении Молдавии, мы встретили Аллу Руснак. Этот специалист отделения интенсивной терапии долгое время вела борьбу за жизни пациентов с диагнозом Covid-19, пока сама не оказалась в их числе.

Коронавирус поразил её легкие, пришлось провести на больничной койке целый месяц. 2 марта, в первый день общенациональной вакцинации, Алле сделали прививку: "Я на собственном примере убедилась, что вакцина - единственный способ избавиться от проблем, связанных с Covid-19, - говорит она, - снизить уровень смертности, уменьшить число пациентов с тяжёлыми и очень тяжёлыми последствиями. Одним словом, остаться в живых. Вакцина - единственный выход".

Столь быстрая вакцинация - исключение в этой одной из беднейших стран Европы. На сегодняшний день власти получили всего 36 тысяч доз. Этого хватит на чуть больше 1 % от населения в 2 миллиона 600 тысяч человек. Доз, которыми располагает Молдавия, недостаточно даже для того, чтобы привить медицинских работников.

По словам координатора Национальной программы вакцинации Алексея Чебана, власти разработали трехэтапную стратегию: "Чтобы достичь нашей цели и обеспечить коллективный иммунитет в 70 %, необходимо вести интенсивные переговоры с производителями вакцин. Мы понимаем, что мы - маленькая страна с небольшим населением. Мы не настолько интересны производителям, как другие - более крупные и богатые государства. Поэтому нам приходится прилагать гораздо больше усилий. чтобы получить дополнительные дозы".

Последствия такого положения дел ужасны, особенно для наименее обеспеченных слоёв населения. В течение недели съёмочная группа Euronews сопровождал одну из неправительственных организаций, которая распределяет бесплатные обеды пожилым жителям бедного района Кишинева. За эти 7 дней уровень смертности здесь почти удвоился по сравнению с предыдущей неделей. Надежда на то, что вакцинация дойдёт до этого района - слабая, говорит священник Андриан Агапи:

"Люди склонны доверять нам, священникам, они делятся своими сомнениями, советуются. Так как кампания по вакцинации сюда еще не дошла, об этом с нами никто не говорит. Я знаю, что люди выступают как "за", так и "против" вакцин. Знаю, что много самой разной информации циркулирует в СМИ и соцсетях. Но для жителей этого района вакцина - вовсе не предмет первой необходимости и даже не тема для ежедневных разговоров".

Мы встретились с недавно избранным президентом Молдавии Майей Санду в её резиденции. Благодаря её усилиям, соседняя Румыния пожертвовала 200 000 доз. В перспективе 20 % потребностей Молдавии в вакцине должны быть обеспечены через программу COVAX, финансируемую Всемирной организацией здравоохранения.

При этом власти продолжают вести переговоры о закупке доз по льготным тарифам, как в рамках программы, так и непосредственно у производителей. Помимо финансовых сложностей, рассказывает Майя Санду, путь к массовой вакцинации в стране непрост из-за задержек с закупками, социального недоверия, заявлений о коррупции властей и политической нестабильности.

Мы обязаны оптимизировать госуправление и избавиться от коррумпированных чиновников, которые даже сегодня пытаются заработать на нынешней ситуации Майя Санду президент Молдавии

"Мы видим страны, которые находятся в более выгодном положении, у них сильно развитые институты, они успешно преодолевают проблемы. Вы можете себе представить, насколько это нелегко для такого государства со слабыми институтами, как Молдавия? Хотела бы подчеркнуть, что государство было в значительной степени ослаблено коррупцией. Именно поэтому борьба с коррупцией и реформирование правосудия - первый пункт в моей программе и в списке приоритетов нашего народа. Когда госинституты развиты слабо, гораздо труднее выполнять предвыборные обещания, данные людям. И это еще одна причина, по которой мы обязаны провести реформы. Мы обязаны оптимизировать госуправление и избавиться от коррумпированных чиновников, которые даже сегодня пытаются заработать на нынешней ситуации", - заявила президент Молдавии Euronews.

Если в краткосрочной перспективе решение не будет найдено, Молдавия рискует оказаться в ещё большей изоляции. До 800 тысяч граждан этой страны, то есть примерно 30 % населения, работают за границей, главным образом в Румынии и Германии. Отсутствие вакцинации может серьёзно осложнить их жизнь.

Алла Токарчук не понаслышке знает о проблемах гастарбайтеров. Она работала в таких странах, как Украина, Россия, Швейцария, Ирландия. Сегодня она - признанный эксперт по государственной политике в области здравоохранения.

Съёмочная группа Euronews встретились с ней, когда Алла совершала ежедневную прогулку после того, как оправилась от Covid-19: "Уже сегодня очевидно, что свободно въезжать и выезжать из Молдавии можно будет только при наличии вакцинации, - говорит она. - В Европе вовсю обсуждают так называемый "зелёный паспорт" и как он скажется на индустрии путешествий, ведь сегодня все страны связаны в один информационный узел. Успех глобальной кампании по вакцинации будет зависеть от успеха в этой области и нашей страны".

Чтобы понять, какое влияние пандемия оказала на повседневную жизнь молдавской столицы, мы посетили центральный автовокзал. Главное туристическое агентство ежедневно отправляло отсюда 10 автобусов в Бухарест. Билеты, в основном, покупали гастарбайтеры. Сейчас есть только два регулярных рейса. Менеджер агентства Евгений Галупа говорит, что будет считать день удачным, если продаст 10 билетов.

"Если вакцинация - единственный способ вернуться к нормальной жизни, открыть границы, дать новый импульс бизнесу, мы готовы привить наш персонал. Кто-то не решается: слишком много неверной информации циркулирует. Нам всем нужны надежные данные о преимуществах, побочных последствиях и в целом - о перспективах вакцинации".

Многие в Молдавии надеются, что политики в итоге найдут верный тон и решат связанные с эпидемией проблемы. Лидер играющей этно-джаз группы Trigon Анатолий Штефанец за минувший год потерял супругу, мать и нескольких друзей.

Хорошо, что вакцинация началась, говорит Анатолий. Но, к сожалению, слишком поздно для, тех, кого он больше не сможет обнять...

"Человеческим существам нужна надежда. Я пережил трагедию, потерял близких и думаю сегодня, что даже с учётом совершённых ранее ошибок и недостатком информации, вакцина поможет нам возродить надежду... И еще - вакцина поможет сохранить жизни", - заключает он.