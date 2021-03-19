Возвращение AstraZeneca: в Европе снова прививают этим препаратом, но не во всех странах

Эффективная и безопасная: вакцинацию препаратом AstraZeneca возобновили сразу несколько европейских стран, после того как регулятор ЕС дал "зеленый" свет на ее использование. Премьер-министр Франции Жан Кастекс привился AstraZeneca на глазах у журналистов. Впрочем, он не единственный политик, пытающийся своим примером восстановить доверие общества к вакцине, которое подорвали сообщения о возникновении у привившихся тромбоза. Кастексу - 55 лет. Именно с этого возраста, французские органы здравоохранения рекомендуют введение AstraZeneca.

Первую дозу прививки, разработанной британско-шведской компанией и Оксфордским университетом, сделал и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. В прошлом году глава правительства перенес COVID-19. Джонсон обратился к британцам:

"Не надо слушать только меня, прислушайтесь к мнению всех ученых, к тому, что заявило Европейское агентство лекарственных средств и британский регулятор. Настоящий риск представляет собой COVID-19. Прививка - хорошая идея".

В десятку государств, где снова используют AstraZeneca , помимо Франции, входят Германия, Италия и Испания. Ранее минздрав пиренейского королевства сообщил, что смерть женщины в Испании через некоторое время после введения вакцины, не связана с данным препаратом.

Продолжить прививать население AstraZeneca призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее Консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ изучил поступившую из стран Европы и других государств мира информацию, касающуюся безопасности препарата.

Тедрос Аданом Гебрейесус, директор Всемирной организации здравоохранения: "Комитет пришел к заключению, что имеющиеся данные не указывают на какой-либо общий рост проблем со свертываемостью крови, вследствие применения этой вакцины. Комитет пришел к выводу, что польза от вакцины AstraZeneca превышает риски. У нее огромный потенциал предотвращения инфекций и смертей от COVID-19 ".

Несмотря на заявления ВОЗ и регулятора ЕС, некоторые страны по-прежнему проявляют осторожность в отношении вакцины. Финляндия на неделю приостанавливает использование AstraZeneca. Норвегия, Швеция и Дания, примут решение о дальнейшем применении препарата на следующей неделе.